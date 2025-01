Produção de café no Brasil em 2025 deve cair 4,4%, aponta Conab

A- A+

A produção dos Cafés do Brasil para o ano-cafeeiro de 2025 foi estimada em 51,81 milhões de sacas de 60kg, representando uma queda de 4,4% em relação à safra de 2024, que totalizou 54,21 milhões de sacas. Os dados são do 1º Levantamento da Safra de Café de 2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e publicado no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café.

A maior parte da produção continuará concentrada na Região Sudeste, que deve responder por 86,72% da safra nacional. Em seguida, aparecem o Nordeste (6,58%), Norte (4,34%), Sul (1,30%) e Centro-Oeste (1%).

Destaques por espécie de Café

O café arábica (Coffea arabica) responderá por 66,94% da produção total, com previsão de 34,68 milhões de sacas, cultivadas em uma área de 1,48 milhão de hectares e uma produtividade média de 23,43 sacas/ha. No entanto, esse volume representa uma queda significativa de 12,4% em relação ao ano anterior, quando foram colhidas 39,59 milhões de sacas.

Por outro lado, o café robusta/conilon (Coffea canephora) apresentará um crescimento expressivo de 17,2%, atingindo 17,13 milhões de sacas. Esse volume será colhido em uma área de 369,7 mil hectares, com produtividade média de 46,3 sacas/ha, e representará 33,06% da produção nacional.

Impacto no setor cafeeiro

A queda na produção de café arábica pode impactar os preços do mercado interno e externo, uma vez que essa espécie representa a principal exportação do Brasil. Por outro lado, o aumento da safra de robusta pode equilibrar a oferta do produto, especialmente para o consumo interno.

Os números divulgados pela Conab serão acompanhados ao longo do ano por novos levantamentos trimestrais, que permitirão avaliar possíveis variações na produção de café no Brasil.

