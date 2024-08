Produção de veículos aumenta 34,8% em um ano, mostram dados da Anfavea de julho

A- A+

A indústria automotiva brasileira cresceu 34,8% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado, com uma produção de 246,7 mil veículos.



Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e também indicam crescimento de 16,9% em relação a junho, diante de um aumento de 35,7 mil unidades fabricadas.



Nos primeiros seis meses do ano, o acumulado de veículos produzidos chegou a 1,38 milhão, superando os 1,31 milhão do primeiro semestre de 2023.

Houve crescimento relevante também na quantidade de veículos licenciados. Em julho, frente ao mesmo mês de 2023, o aumento foi de 7%. Isso aconteceu mesmo diante de números excepcionalmente elevados em julho do ano passado, diz o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite.

Naquele mês, o mercado estava aquecido, porque, em junho, o governo havia anunciado descontos entre R$ 2 mil e R$ 8 mil na compra de carros populares.

— Até então, julho é o melhor mês do ano em volume de vendas — diz Leite, que espera continuidade nas vendas em agosto.

Em julho de 2024, o país emplacou 241,3 mil veículos, cerca de trinta mil a mais que no ano passado, quando 214,3 mil foram licenciados. O acumulado do primeiro semestre do ano foi de 1,38 milhão, frente a 1,22 milhão nos seis primeiros meses de 2023.

Outro crescimento importante, segundo a Anfavea, foi no número de veículos importados, que alavancou 38,8% no primeiro semestre de 2024, frente ao mesmo intervalo do ano passado, de 173.270 mil para 238.953 unidades. Apenas em julho, 41.286 chegaram ao Brasil, ante 29.741 em julho de 2023.

A Argentina foi o país que mais forneceu veículos para o Brasil, respondendo por 109.452 unidades no primeiro semestre. Além do aumento no número de importações, as exportações cresceram 28,3% no ano, julho frente a julho. Foram exportadas 39,1 mil unidades no mês passado, principalmente para Colômbia e Chile, diz Leite.

