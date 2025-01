A- A+

ENERGIA SOLAR Programa Garanhuns Solar contrará com investimentos de R$ 420 milhões e vai gerar dois mil empregos Iniciativa, que tem previsão para começar a operar em junho de 2026, trará impactos diretos para a economia local, segundo as empresas envolvidas no projeto

O município de Garanhuns, no Agreste pernambucano, deu, nesta segunda-feira (27), um passo importante para se tornar referência em inovação e sustentabilidade no setor energético.

Em solenidade realizada na sede da prefeitura, foi assinado o Projeto de Lei que institui o Programa Garanhuns Solar, iniciativa para estimular o uso, desenvolvimento e expansão da geração de energia solar fotovoltaica no município.

Também foi apresentado o investimento de mais de R$ 420 milhões no Complexo Colinas, a segunda etapa da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e as empresas Kroma Energia e Elétron Energy e com previsão para iniciar operação em junho de 2026.

“O Programa Garanhuns Solar representa um marco para o desenvolvimento sustentável e econômico da cidade. A crescente demanda por fontes de energia limpa e renovável abre caminho para que nos tornemos um polo regional de inovação e tecnologia no setor energético, atraindo grandes empresas e seus investimentos”, afirma o prefeito de Garanhuns, Silvaldo Albino.

Investimento

O investimento trará impactos diretos para a economia local, segundo as empresas envolvidas no projeto. Estima-se a criação de aproximadamente dois mil empregos, sendo 800 diretos e 1,2 mil indiretos, com oportunidades que vão desde a capacitação de mão de obra especializada até atividades ligadas à engenharia, instalação e manutenção de sistemas solares.

“Essa parceria é um exemplo de como a sinergia entre empresas e governos pode alavancar projetos estruturantes, com benefícios diretos para a comunidade e o meio ambiente. Estamos orgulhosos de contar com o apoio da Prefeitura de Garanhuns em um momento tão importante para o Complexo Colinas”, destaca o CEO da Kroma Energia, Rodrigo Mello.

A solenidade também foi marcada pelo alinhamento entre as empresas e o governo municipal, que viabilizou a redução de alíquotas de impostos como o ISS, incentivando a instalação do empreendimento na cidade.

Para o diretor comercial da Elétron Energy, João Henrique Lins, o apoio do poder público foi fundamental para a concretização do projeto. “Essa sinergia entre governo e iniciativa privada é o que permitirá transformar Garanhuns em um polo estratégico para o setor energético”, declarou.

O Complexo Colinas é composto por três usinas solares - Colinas I, II e III - e terá capacidade instalada de 130 MWp (megawatt-pico), com mais de 200 mil módulos fotovoltaicos distribuídos em uma área de 170 hectares, equivalente a 238 campos de futebol.

Para o deputado federal Felipe Carreras, o Programa Garanhuns Solar é um marco histórico para o futuro do município. “Ele simboliza o crescente desenvolvimento da cidade, que vem atraindo investimentos significativos como esse, impulsionando a economia, gerando empregos e consolidando Garanhuns como um polo de energia sustentável. Tenho muito orgulho em ser o deputado federal de Garanhuns e poder acompanhar de perto a transformação que o município está vivendo”, concluiu.

