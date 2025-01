A- A+

Economia Projeto social de Suape ultrapassa 14 mil atendimentos em Massangana Espaço multidisciplinar oferece cursos, lazer e inclusão para comunidade no Cabo de Santo Agostinho

A Estação Compartilhar Massangana, localizada no Cabo de Santo Agostinho, atingiu a marca de 14.629 atendimentos em três anos de funcionamento. O espaço multidisciplinar foi criado para atender as demandas da comunidade de Massangana, onde vivem cerca de 600 famílias, com ações voltadas à capacitação profissional, lazer e educação.

A comemoração pelo terceiro ano de atividades ocorreu nesta sexta-feira (24), com a entrega de certificados aos participantes do curso de crochê, primeira formação oferecida em 2025. Durante o evento, moradores destacaram a relevância do projeto.

“Quero aprender mais para reforçar minha renda. O espaço representa muito para a comunidade e multiplica o conhecimento”, afirmou a comerciante Alda Maria, de 44 anos, aluna do curso.

Já Maxwell Ferreira, estudante de 19 anos, destacou os benefícios do projeto. “É um lugar que realmente faz diferença na vida das pessoas”, disse.

O espaço funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30, oferecendo internet gratuita, uma biblioteca com cerca de mil livros, videoteca e cursos de formação, como os de crochê, assistente administrativo e informática.

Em 2024, foram contabilizados 4.064 atendimentos, além da profissionalização de 40 pessoas.

“As atividades são gratuitas e a comunidade é avisada previamente sobre os cursos oferecidos. Em pouco tempo, as vagas se esgotam”, explicou Paulo Teixeira, coordenador de Assistência Social e Gestão Fundiária de Suape.

Reconhecimento

A Estação Compartilhar foi uma das vencedoras do VII Prêmio ESG do Sistema Fiepe, realizado em dezembro de 2024. O reconhecimento destacou a atuação do projeto em práticas de sustentabilidade e impacto social na comunidade.

“Essa conquista nos anima a continuar trabalhando para contribuir com o desenvolvimento das pessoas que residem na região”, afirmou Marcio Guiot, diretor-presidente do Porto de Suape.

