Prospera quer beneficiar 40,5 mil pessoas em 2024

O Prospera, programa de viabilização do desenvolvimento sustentável da cultura de milho com o empoderamento de comunidades e produtores rurais de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas, passou a incluir, este ano, o Rio Grande do Norte entre os estados assistidos.

As novidades do programa, que visa transformar o semiárido em novo polo brasileiro de produção agrícola, para 2024 não param por aí. A previsão é contar com mais 30 novas unidades demonstrativas – partes das lavouras onde o programa é aplicado – nos quatro estados que já vêm sendo atendidos, ultrapassando a área de 10 mil hectares.

A expectativa é aumentar a participação de pessoas impactadas, passando de 27 mil, em 2023, para 40,5 mil, até o final deste ano. Em outra frente, será lançado, em breve, uma plataforma digital.

O novo espaço virtual permitirá compartilhar ainda mais conhecimento sobre o cultivo do milho (plantio, manejo, colheita e comercialização). Vai facilitar, também, o contato dos produtores com os agrônomos de campo que atuam no programa, oferecer treinamentos, disponibilizar novas tecnologias e conectar produtores e compradores com o objetivo de fortalecer a cadeia de valor local e regional.

A cultura de milho foi escolhida como foco do programa porque o cereal é uma das principais fontes de alimento do Nordeste e ainda o principal insumo para pecuária da região. Além disso, o Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo, superando os Estados Unidos.

O foco nos produtores de pequenas propriedades se justifica pelo fato de a agricultura familiar ser a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno, com 67% das ocupações no campo e 40% da renda da população economicamente ativa.

“O programa tem o propósito de desenvolver os produtores que atuam na região do semiárido, os quais não têm acesso à tecnologia (sementes, fertilizantes, proteção de cultivos e máquinas), para que eles possam ser mais produtivos, passando de uma produção de subsistência para uma comercial”, explicou Alexsandro Mastropaulo, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Corteva no Brasil, empresa que, além de responsável pela criação, é uma das mantenedoras do programa.

O fato de os estados envolvidos no Prospera consumirem hoje mais de 7 milhões de toneladas de milho por ano, mas produzirem menos de 1 milhão de tonelada explica a carência de produção local. “O Prospera é hoje o maior programa para ampliar a produtividade de milho nesses estados, além de aumentar a renda familiar desses produtores”, afirma Marcelo Gobitta, gerente Food Chain da Yara Brasil, mantenedora do programa desde 2021.

Os resultados do Prospera são obtidos por iniciativas como capacitação, assistência técnica, acesso às tecnologias de insumos e equipamentos agrícolas e serviços. O mais recente balanço das principais ações realizadas pelo Prospera foi apresentado pelas empresas parceiras no início de agosto no município de Caetés, no Agreste pernambucano, quando o público tomou conhecimento dos resultados obtidos pelos produtores da região por meio do programa.

O Prospera começou em Pernambuco, em 2016, e hoje já conta com 78,8% de seus municípios impactados pelo programa. Já o Ceará, que entrou em 2022, possui 49,5% de seu território impactado. Os estados que passaram a fazer parte em 2023, Paraíba e Alagoas, já estão com 25,1% e 17,6% de seus municípios atendidos, respectivamente.

Nos últimos seis anos, cerca de 11 mil pessoas foram treinadas, afetando aproximadamente 30 mil pessoas em 358 municípios. No ano passado, foram realizados 142 treinamentos e 57 dias de campo (capacitação) para produtores, estudantes, agrônomos, técnicos e demais profissionais do setor.

O programa oferece assistência técnica presencial e virtual, que assegura abordagem e recomendações personalizadas para cada produtor, considerando as diferenças de solo, clima, distribuição diferenciada de chuvas e necessidades de nutrição. Os agricultores envolvidos também passam a conhecer tecnologias com potencial para elevar a produtividade, sobre sementes de milho, defensivos agrícolas, fertilizantes e máquinas agrícolas, além de receber treinamentos teóricos.

A equipe do Prospera conta com a ajuda de multiplicadores locais que atuam na identificação de produtores rurais que podem se beneficiar da iniciativa, como líderes comunitários, integrantes de cooperativas, universidades, entre outros.

Desde que foi lançado, o Prospera vem agregando entre os parceiros universidades, as unidades do Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (Emater) dos estados que atende, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), sindicatos, empresas e associações.

Hoje, também tem o apoio da Massey Ferguson e conta com a Global Communities como entidade executora, e a Associação Brasileira dos Produtores de Milho Sorgo (Abramilho) como parceira institucional.

O produtor interessado em solicitar assistência técnica do programa pode acessar o perfil do Instagram para solicitar a inscrição pelo link. A inscrição é gratuita, assim como todas as atividades oferecidas – mas há possibilidade de compra de insumos e serviços. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

