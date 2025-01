A- A+

VEÍCULOS Qual é a maior montadora do mundo? Mesmo sem avançar em elétricos, Toyota emplaca 5 anos na frente Japonesa vendeu 10,8 milhões de carros em 2024 e voltou a superar a rival alemã Volkswagen

A japonesa Toyota vendeu 10,8 milhões de carros em 2024, uma leve queda em relação ao ano anterior, mas ainda assim suficiente para manter seu título de maior montadora do mundo pelo quinto ano consecutivo, superando a Volkswagen.

Embora as vendas globais — incluindo as subsidiárias Daihatsu Motor e Hino Motors — tenham caído 3,7% no ano passado, a Toyota permaneceu à frente da VW, que entregou pouco mais de 9 milhões de veículos, uma redução de 2,3% em relação ao ano anterior.

A Toyota enfrentou um ano difícil, com escândalos de segurança em duas subsidiárias que interromperam a produção por meses. Além disso, apesar da aposta da montadora de que a demanda por veículos a combustão e híbridos continuará forte frente aos elétricos, concorrentes emergentes como a chinesa BYD estão conquistando rapidamente espaço no mercado global.

A BYD vendeu 4,3 milhões de carros em 2024 — incluindo 1,8 milhão de veículos elétricos — um aumento de 41% em relação ao ano anterior.



Por outro lado, a Toyota vendeu apenas 139.892 veículos elétricos a bateria no último ano. Os híbridos representaram mais de 4,2 milhões das vendas globais da empresa.

A Toyota já prometeu vender 1,5 milhão de EVs anualmente até 2026 e 3,5 milhões até 2030. As metas fazem parte de um plano mais amplo para reduzir pela metade as emissões até 2035 e alcançar a neutralidade de carbono até meados do século. Como muitas montadoras tradicionais, a empresa revisou suas metas de eletrificação, incluindo os híbridos nessas projeções.

