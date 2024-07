Qual será a nova cesta básica da Reforma Tributária? Veja a lista

A- A+

Depois de semanas de discussão, as carnes acabaram ficando de fora da nova cesta básica nacional, lista de produtos que terão isenção total de impostos de acordo com a Reforma Tributária.

As proteínas - carnes bovinas, suínas, de frango, peixe, etc. - ficarão no grupo de alíquota reduzida, ou seja, terão desconto de 60% no valor do tributo.

Os deputados do grupo de trabalho sobre o tema apresentaram nesta quinta-feira o relatório do primeiro projeto de regulamentação da Reforma Tributária. O texto ainda será discutido com os líderes para em seguida ser votado em plenário.

Mas, afinal, que produtos alimentícios estarão na cesta básica nacional, com isenção total de impostos? Veja abaixo o que prevê o parecer atual.

Nova cesta básica nacional

Arroz

Leite pasteurizado ou industrializado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado; e fórmulas infantis

Manteiga

Margarina

Feijão

Raízes e tubérculos de alguns tipos

Cocos

Café

Óleo de soja e óleos de babaçu

Farinha de mandioca

Farinha de milho

Farinha de trigo

Açúcar

Massas de alguns tipos

Pães do tipo comum

