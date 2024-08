A- A+

Cesta Básica Queda na cesta básica em julho alivia consumidores em Pernambuco Procon-PE aponta redução de 1,24% no valor médio da cesta básica, mas destaca variações de até 333,91% em alguns produtos

A mais recente pesquisa de preços do Procon-PE, vinculada à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), trouxe um alívio para os consumidores pernambucanos. Em julho, o valor médio da cesta básica caiu 1,24%, passando de R$ 659,47 em junho para R$ 651,29. Esta redução representa 46,13% do salário mínimo atual de R$ 1.412,00.

Variação

A pesquisa revelou variações expressivas nos preços de diversos produtos. O sabão em pó de 500 gramas, por exemplo, mostrou uma discrepância de 333,91%, com preços que variam de R$ 1,15 a R$ 4,99. A esponja de lã de aço também apresentou grandes variações, com preços oscilando entre R$ 1,39 e R$ 4,15, uma diferença de 198,56%.

No setor alimentício, a fubá de milho de 500 gramas teve uma variação de 262,63%, com valores de R$ 0,99 a R$ 3,59. A farinha de mandioca torrada também destacou-se, com uma diferença de 223,50%, variando de R$ 3,49 a R$ 11,29 por quilo.

Os produtos de higiene pessoal não ficaram atrás em termos de variação. O pacote de papel higiênico de 30 metros e quatro unidades teve uma diferença de 246,86%, com preços entre R$ 2,39 e R$ 8,29. O sabonete de 70 gramas mostrou uma variação de 232,32%, com valores de R$ 0,99 a R$ 3,29.

Queda

Entre os itens que apresentaram redução de preço, destacam-se o quilo da cebola, que caiu 20,79%, passando de R$ 8,61 para R$ 6,82. A bandeja com 30 ovos brancos teve uma diminuição de 6,81%, de R$ 19,67 para R$ 18,33. O quilo do frango inteiro também registrou uma queda de 4,25%, passando de R$ 11,07 para R$ 10,60.

A pesquisa abrangeu um total de 27 itens, incluindo alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, em 26 supermercados localizados nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe e Paulista. Para mais informações, a pesquisa completa está disponível no site do Procon-PE: www.procon.pe.gov.br.

