Quer a vida cara das ''Helenas'' do Leblon? Bairro tem o metro quadrado mais caro das capitais

Eternizado na TV como cenário das Helenas, as protagonistas de novelas memoráveis de Manoel Carlos como "Viver a Vida" e "Laços de Família", o Leblon, na Zona Sul do Rio, é o sonho de consumo de muita gente em busca de apartamento na capital fluminense. Mas o bairro carioca não é para qualquer bolso.

Quem mora no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, paga o metro quadrado mais caro entre os bairros das 22 capitais do Brasil monitoradas pelo índice FipeZAP de Venda Residencial, revela pesquisa divulgada hoje.

O preço médio de venda de imóveis residenciais na região fechou 2024 em R$ 24.119/m², valor que teve crescimento de 7% ao longo do ano.

A pesquisa, divulgada nesta terça-feira, monitora os preços de imóveis residenciais em 56 cidades do país por meio de anúncios de vendas nos classificados do Zap.



O segundo lugar da lista também é na cidade do Rio, e o preço não fica muito atrás: o metro quadrado em Ipanema, também na Zona Sul, ficou na média de R$ 22.494 em dezembro, com aumento de 5,4% em 12 meses.

A distância para o terceiro lugar já é um pouco maior, com diferença de mais de R$ 5 mil. Os imóveis residenciais no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo (SP), tiveram o preço médio de R$ 18.385/m² em dezembro.



Também se destacam na lista bairros como Pinheiros (R$ 17.866 /m²) e Jardins (R$ 16.163 /m²), ambos também em São Paulo, e Batel (R$ 16.166 /m²), em Curitiba (PR).

Em 2023, a situação não foi tão diferente. Leblon já estava no topo dos bairros mais caros, R$ 22.544/m². Ipanema e Itaim Bibi também já estavam logo atrás, com metros quadrados valendo R$ 21.348 e R$ 17.118, respectivamente.

Pinheiros, em SP, teve maior valorização

Quando se trata de valorização dos imóveis residenciais em 2024, os topos ainda estão entre o Rio de Janeiro e São Paulo.

Na capital paulista, os bairros de Pinheiros, Vila Mariana e Jardins foram os que registraram maior valorização do metro quadrado nos últimos 12 meses. As altas foram de 9,6%, 9,2% e 8,4%, respectivamente.

No Rio, o Leblon também lidera as altas de preço, seguido de Ipanema. Na Barra da Tijuca, onde o metro quadrado fica em torno de R$ 13 mil, o avanço foi de 5%.

Confira abaixo as 22 capitais monitoradas pelo índice FipeZAP:

Aracajú (SE)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

