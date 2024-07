A- A+

ESTADOS UNIDOS Quer mudar para os EUA? Saiba qual o estado americano que paga US$ 12 mil para quem for morar lá Programa oferece, além do dinheiro, vários benefícios aos cidadãos que forem selecionados para viver na Virgínia Ocidental

A Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, busca atrair novos residentes através de um programa com incentivos pra lá de interessantes.



Trata-se do Ascend West Virginia, que oferece US$ 12.000 em dinheiro, cerca de R$ 65 mil, às pessoas que forem aceitas.

A equipe responsável pelo programa, composta pelos empresários Brad D. Smith e Alys Smith, o governador Jim Justice, o departamento de turismo do estado e a Universidade de Virgínia Ocidental, busca fazer com que mais pessoas se apaixonem pelas montanhas do local e por tudo o que o estado tem a oferecer.





As montanhas de Virgínia Ocidental: programa busca fazer com que as pessoas se apaixonem pela natureza do local — Foto: Pixabay

Segundo eles, a vida na Virgínia Ocidental, localizada na região sul dos Estados Unidos, já é um prêmio, mas também vão pagar, ao longo do primeiro ano vivendo lá, US$ 10.000 (R$ 54.664) divididos em pagamentos mensais aos selecionados, além de outros benefícios. Depois, serão pagos US$ 2.000 (R$ 10.932) adicionais ao final do segundo ano no programa Ascend WV.

Quais são os benefícios do programa?

Além do incentivo econômico, o Ascend WV oferece outros benefícios para aqueles que se inscreverem e forem selecionados. Veja alguns deles:

US$ 12.000 em dinheiro.

Recreação ao ar livre gratuita. As pessoas poderão desfrutar de rafting, trilhas, canoagem, esqui alpino, excursões, golfe e muitas outras atividades.

Dois anos de aluguel gratuito de equipamentos para atividades ao ar livre.

Espaço de coworking.

Centros e atividades de integração.

Assistência para o desenvolvimento profissional, onde as pessoas poderão acessar uma grande variedade de programas profissionais.





Virgínia Ocidental também oferece outros benefícios para quem vai viver aqui, além do dinheiro — Foto: Pixabay

Quais são os requisitos do programa?

De acordo com o site oficial do Ascend West Virginia, estes são os requisitos para participar do programa:

Os interessados devem ter um emprego remoto em tempo integral em uma empresa localizada fora de Virginia Ocidental, ou ter uma empresa que possa ser gerenciada remotamente.

Fornecer comprovantes de emprego e renda antes da aceitação no programa.

Ter a capacidade de se mudar para as áreas designadas pelo Ascend WV dentro de seis meses após a notificação de aceitação.

Ser maior de 18 anos.

Ser residente em tempo integral fora de Virginia Occidental e ser cidadão dos Estados Unidos ou possuir um Green Card, oficialmente conhecido como Cartão de Residência Permanente dos Estados Unidos.

No momento, as inscrições estão abertas. Basta acessar o site oficial e selecionar o botão "Apply Now". Em seguida, o site o guiará para preencher um formulário virtual.





Os candidatos devem ter um emprego remoto em tempo integral em uma empresa fora do Estado da Virgínia Ocidental — Foto: Pixabay

O programa vai convocar os melhores candidatos para entrevistas virtuais antes de selecionar os vencedores.

"O candidato ideal é alguém que possa trabalhar de qualquer lugar e está buscando um melhor equilíbrio entre trabalho e vida. Estamos procurando pessoas que desejam ter um senso de comunidade, que prosperam com novas aventuras e que gostam de atividades ao ar livre", afirmaram os organizadores do Ascend WV.

