A- A+

Mercado Raquel Lyra participa de inauguração de nova unidade do Mix Matheus no Recife Empreendimento vai gerar 585 empregos em Recife; Pernambuco segue na liderança na geração de postos de trabalho no Nordeste

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, participou nesta quinta-feira (21) da inauguração da maior unidade do Mix Mateus, localizada em Boa Viagem, no Recife. O novo empreendimento tem quase 48 mil m² de área construída, 8 mil m² de salão de vendas e espaço para cerca de mil veículos no estacionamento. A loja gerou 585 empregos diretos, somando-se aos mais de 5 mil postos criados pelo Grupo Mateus no Estado.

Durante a solenidade, a governadora destacou a contribuição do empreendimento para o desempenho do mercado de trabalho local.

“A geração de empregos tem a ver com o momento novo que o Estado vive. Nós conseguimos, nos últimos dois meses, ser o terceiro estado do Brasil que mais gerou emprego de carteira assinada, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O Governo de Pernambuco está junto, facilitando os empreendimentos e garantindo que os investimentos aconteçam no nosso Estado. Pernambuco é terra de prosperidade, vamos continuar crescendo sem deixar ninguém para trás”, afirmou Raquel Lyra após conhecer as novas instalações.

Dados do Novo Caged divulgados em 30 de outubro mostram que Pernambuco se manteve como líder na geração de postos de trabalho formal no Nordeste em setembro, com saldo positivo de 17.851 empregos. No cenário nacional, o Estado foi o terceiro maior gerador de vagas formais, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, ressaltou a importância da confiança do setor privado no Estado. “O Governo de Pernambuco apoia a expansão do Mix Mateus, assim como todas as outras redes do varejo. Pernambuco é um ótimo lugar para se investir. São mais de 10 meses seguidos com aumento no PIB, na renda e no emprego com carteira assinada. Então é uma sinalização de que o Estado só cresce e as oportunidades só se multiplicam”, afirmou.

Com 15 unidades no Estado, o Grupo Mateus reafirmou seu compromisso com a região. “Pernambuco é o estado mais importante de toda a nossa expansão, e o Governo de Pernambuco nos apoiou muito, nos trouxe os benefícios que tinha. Temos muitos investimentos para Pernambuco. A ideia é que a gente continue gerando bastante emprego aqui. Esse é o compromisso com a nossa governadora”, declarou o fundador da empresa, Ilson Mateus.

A inauguração, ainda, contou com a presença do prefeito do Recife, João Campos, do chefe de Gabinete da governadora, Eduardo Vieira, e de outras autoridades locais.

Veja também

BOLETIM REGIONAL BC: Boletim Regional será divulgado na próxima quinta-feira, 28, às 15h