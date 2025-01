Receita: Arrecadação de impostos atinge R$ 2,65 trilhões em 2024 e bate recorde da série histórica

A- A+

A arrecadação de impostos do governo federal totalizou R$ 2,65 trilhões em 2024 e atingiu o recorde para um ano na série histórica, que começa em 1995, segundo a Receita Federal. O número é 9,62% maior em relação ao ano passado, já descontada a inflação.

A receita com tributos alcançou R$ 261,2 bilhões em dezembro, apresentando uma alta de 7,78%, já descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É o maior desempenho para o mês. O recorde anterior era de R$ 231,2 bilhões, alcançado em dezembro de 2023.

De acordo com a Receita Federal, os principais fatores que contribuíram para o resultado foram:

Comportamento dos principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação;

Melhora no desempenho da arrecadação do PIS/Cofins em razão, entre outros aspectos, do retorno da tributação incidente sobre os combustíveis e das alterações promovidas pela Lei 14.592/23;

Desempenho dos tributos do comércio exterior em função do aumento das alíquotas médias e do crescimento de taxa de câmbio;

Crescimento do IRPJ e da CSLL de 14,84% em função, principalmente, do crescimento de 14,93% na arrecadação da estimativa mensal.

