Receita do governo federal acumula alta de 7,7% e ajuda a reduzir déficit

A receita líquida do governo federal acumulou uma alta de 7,7% no acumulado entre janeiro e novembro de 2024, chegando a R$ 139,8 bilhões. O aumento contribuiu para um alívio nas contas públicas e redução no déficit de R$ 12 bilhões registrado no ano passado, em meio ao crescimento das despesas do Executivo.

As informações constam no Resultado do Tesouro Nacional de novembro do ano passado, divulgado nesta quarta-feira. No período, as contas públicas registraram um déficit de R$ R$ 4,5 bilhões.

Os dados fechados do ano ainda serão divulgados, mas o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan adiantou ao GLOBO que será um rombo de R$ 12 bilhões no acumulado de 2024.

O crescimento de 7,7% entre janeiro e novembro nas receitas do governo acontece na esteira de resultados recordes de arrecadação da Receita Federal registrados no ano passado.

Sem a alta, o rombo nas contas públicas poderia ser ainda maior, considerando que as despesas cresceram, mas em um ritmo menor do que as receitas, com uma subida de 4,4%, alcançando R$ 89,6 bilhões.

Segundo o Tesouro Nacional, o aumento das receitas foi impulsionado principalmente pelo incremento de R$ 60,4 bilhões na Cofins, impulsionado pela recomposição parcial da tributação sobre combustíveis e pelo desempenho positivo do setor financeiro.

Do lado das despesas, o pagamento de benefícios previdenciários, que teve um aumento de R$ 29 bilhões foi o maior responsável pela subida de gastos.

Confira as principais fontes de receitas responsáveis pela variação:

Imposto de Importação - aumento de R$ 18,4 bilhões

IPI - aumento de R$ 22 bilhões

Imposto sobre a Renda - aumento de R$ 56,3 bilhões

COFINS - aumento de R$ 60,4 bilhões

PIS/PASEP - aumento de R$ 15,2 bilhões

Arrecadação Líquida para o RGPS - aumento de R$ 20,3 bilhões

Demais Receitas - redução de R$ 22,2 bilhões

