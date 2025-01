Recife apresenta iniciativas de transformação digital e inovação aberta em evento para gestores

A- A+

O evento gratuito 'Imersão em Cidades Inteligentes', promovido pela Prefeitura do Recife, reuniu, na última quinta-feira (31) gestores de todo o Brasil interessados em conhecer e levar para suas cidades as iniciativas de transformação digital e inovação aberta desenvolvidas na capital pernambucana.

A reunião é uma agenda permanente, realizada mensalmente no Recife. Os interessados em participar das próximas edições podem se inscrever no formulário disponibilizado pela gestão municipal.

“Recife é referência e isso tem se tornado natural, que outras prefeituras, governos e gestores, de uma maneira geral, procuram nossa cidade para entender um pouco de como as coisas acontecem por aqui. O grande objetivo é compartilhar boas práticas de gestão, de tecnologia da informação, de políticas públicas e de inovação”, declarou Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife.

A agenda da última quinta reuniu representantes de prefeituras e governos. De acordo com a subsecretária de Transformação Digital e Central de Relacionamento do Distrito Federal, Ana Christina, os desafios da capital brasileira e do restante do País são muito parecidos.

"Essas iniciativas onde a gente consegue fazer esse intercâmbio e essa troca de experiência são fundamentais. Às vezes, um desafio que a gente está tendo lá, o Recife já resolveu, de uma maneira ágil e mais econômica. A gente também tem utilizado o WhatsApp na entrega de serviços, só que o Recife tem usado de forma mais efetiva e abrangente. Foi um encontro muito importante para todos os gestores que estiveram aqui”, afirmou.

Programação

A programação do primeiro encontro imersivo contou com temas como o processo de inovação aberta; as soluções voltadas para saúde e bem-estar; gamificação dentro do serviço público; empreendedorismo, capacitação e geração de emprego e renda; Portal Conecta Recife e o WhatsApp da Prefeitura do Recife; e a comunicação pública feita por meio de mecanismos como a TV Conecta Recife. Foram mais de oito horas de atividades.

Segundo o presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel), Bernardo D'Almeida, a cidade recebe todos os dias visitas de gestores de todo o País, com o objetivo de conhecer as soluções do Recife, como são aplicadas na cidade e como podem ser aplicadas em seus municípios.

"Dessa forma, com essas imersões, viabilizamos, organizamos e ampliamos esse interesse. Todo gestor, seja do setor público ou privado, academia, instituições de tecnologia, todos podem se inscrever. Foi um dia intenso de apresentações, oficinas, visitas, mergulhando no universo da tecnologia e inovação que só a nossa cidade sabe fazer. Estamos ansiosos para o próximo encontro", destacou.

