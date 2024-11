Recife CVB registra recorde na captação de eventos em 2024

A- A+

O Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) encerra 2024 com números históricos no turismo de negócios em Pernambuco. Ao longo do ano, foram captados 28 eventos associativos, corporativos e técnico-científicos, que devem reunir mais de 100 mil participantes até 2028, gerando um impacto econômico estimado em R$ 260 milhões. O resultado destaca o fortalecimento do segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) no Estado, com benefícios para setores como hotelaria, gastronomia e serviços.

A entidade submeteu 46 candidaturas para atrair eventos ao Recife, alcançando uma taxa de conversão de 72%, a melhor da última década. Durante o ano, também apoiou 68 eventos locais e promoveu 78 rodadas de negócios, além de conduzir 50 visitas técnicas para definir espaços e serviços. A rede de associados foi ampliada para 72 empresas, com mais de 450 indicações de serviços realizadas entre parceiros e clientes.

De acordo com Carolina Oliveira, presidente do Recife CVB, o ano marca um divisor de águas para o turismo de negócios no Estado.

“Captamos eventos que consolidam Recife e Pernambuco como polos estratégicos no segmento MICE, evidenciando a força do trabalho conjunto e a relevância da nossa infraestrutura”, afirmou.

Impactos

O impacto do Recife CVB vai além da captação de eventos. A entidade atua como vetor estratégico para o desenvolvimento regional, gerando empregos, estimulando o empreendedorismo e promovendo a sustentabilidade da cadeia produtiva do turismo. Para 2025, a perspectiva é ainda mais promissora: o banco de dados da entidade já prospecta 450 eventos, com 40 deles confirmados para o próximo ano.

Carolina Oliveira reforça o compromisso com o futuro: “Estamos preparados para novos desafios e com grande entusiasmo para continuar ampliando nossa atuação, buscando o desenvolvimento sustentável do setor e da região”.

