Pernambuco: governo anuncia pagamento do 13° salário em parcela única em 13 de dezembro

Servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do Governo de Pernambuco receberão o décimo terceiro salário em 13 de dezembro. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra nesta quarta-feira (27).

O salário de novembro será pago nesta sexta-feira (29) e o salário de dezembro, no dia 27 daquele mês.

O montante dos três pagamentos representa mais de R$ 4,2 bilhões injetados na economia do Estado em menos de 30 dias, segundo o governo.

Serão beneficiados 122,8 mil servidores ativos, 76,8 mil aposentados e 27,2 mil pensionistas.

"A antecipação do décimo terceiro salário representa o reconhecimento do Governo do Estado ao empenho dos nossos servidores ao longo do ano. Temos um time comprometido com o serviço público e, por isso, valorizamos e reconhecemos nossos profissionais. Além disso, o pagamento representa um importante estímulo à economia de Pernambuco, aquecendo o comércio para que nosso estado continue crescendo", ressaltou Raquel Lyra.

