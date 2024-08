A- A+

NEGÓCIOS Recife Expo Center é inaugurado com primeira feira da cidade voltada para o setor logístico Multimodal Nordeste, que entrou para o calendário de eventos empresariais do Recife, conta com 80 expositores e deve gerar R$ 250 milhões em negócios

O Recife Expo Center, primeiro espaço para feiras e convenções da capital pernambucana, no Cais de Santa Rita, área central da cidade, abriu as portas, nesta terça-feira (6), com um evento pioneiro no Estado: a feira voltada para o setor logístico Multimodal Nordeste, que prossegue até a quinta-feira (8).

De acordo com diretor do Recife Expo Center, Paulo Cavalcanti Menezes, o espaço já tem vários eventos fechados para este e o próximo ano, sobretudo, do setor médico, pelo fato de o Recife se tratar do segundo polo médico do Brasil, e também na área de educação. “Na área cultural, temos alguns projetos em negociação que lançaremos em breve. Estamos nos detalhes finais”, complementa Menezes.

O Recife Expo Center, que integra o Complexo Porto Novo Recife, estrutura multiuso voltada ao turismo de lazer e negócios, junto com o Novotel Recife Marina e a Marina Recife, recebeu investimentos de R$ 80 milhões.

O equipamento conta com dez salas que comportam de 100 a 190 pessoas, sete delas são modulares, podendo ser transformadas em espaços maiores, um auditório com capacidade para 1,5 mil pessoas e um pavilhão de 4,1 mil metros quadrados.

De acordo com Paulo Menezes, o Recife Expo Center já tem vários eventos fechados Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Quando idealizamos o Recife Expo Center, nossa ideia era de espaços multiusos, procuramos não fazer nada fixo, nada que fosse limitar a criatividade e a necessidades dos eventos, que podem trazer suas particularidades para cá”, explicou Paulo.

Multimodal

Domênico Carneiro, um dos sócios-diretores da Multimodal Nordeste, disse que a feira superou as expectativas dos organizadores. De acordo com ele, a previsão inicial era de um público diário de 5 mil pessoas, mas pela quantidade de credenciamentos realizados no primeiro dia e de pessoas circulando no evento, a expectativa é que esse número salte para 7 mil visitantes, também por dia. “A previsão de negócios que serão gerados com a feira é de R$ 250 milhões”, acrescentou o empresário.

Domênico: "Na Multimodal Nordeste do ano que vem, a gente dobra de tamanho" Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

Segundo Carol Baía, também sócia-diretora da Multimodal Nordeste, a feira, que está sendo realizada no Pavilhão Sul, está ocupando metade do Recife Expo Center. “São 2,5 mil metros quadrados e 80 marcas expondo seus produtos e serviços”, contabiliza ela.

A Multimodal Nordeste, desde o seu planejamento, já foi pensada como uma feira para integrar o calendário de eventos empresariais do Recife. O que os organizadores não esperavam era que, antes do começo da primeira edição, a demanda por espaços por parte dos expositores iria surpreendê-los positivamente.

“Na Multimodal Nordeste do ano que vem a gente dobra de tamanho, com mais expositores e mais conteúdos, como palestras e painéis, em salas separadas e acontecendo paralelamente”, adiantou Domênico. Em uma das salas da Multimodal Nordeste, o visitante já tem acesso a um painel em tamanho gigante na parede com o mapa da feira de 2025.

