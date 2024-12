A- A+

A Prefeitura do Recife abriu licitação para a concessão do Complexo Multiuso Geraldo Magalhães, o conhecido Geraldão, que fica no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O edital sobre o início do processo licitatório foi publicado, neste sábado (7), no Diário Oficial do Município.

No documento, estão previstas obras complementares à reforma e modernização do local, além da gestão, manutenção e operação do complexo, que abrange o ginásio, quadras poliesportivas externas, piscinas e outras instalações.

O contrato terá duração de 35 anos e proporcionará investimentos da ordem de R$ 228 milhões.

O Geraldão ocupa uma área de mais de 37 mil metros quadrados, sendo 21 mil metros quadrados de área construída e é constituído por um ginásio multiuso, piscina, quadras poliesportivas e estacionamento.

Acesso livre

De acordo com o edital, o acesso ao espaço continuará livre, e as atividades de escolinhas esportivas gratuitas desenvolvidas pela Secretaria de Esportes do Recife nas quadras poliesportivas, quadra de areia e piscinas serão mantidas.

Pelo modelo de concessão, não haverá contrapartidas da Prefeitura do Recife. Isso significa que a empresa selecionada será responsável por captar receitas por meio de locação do espaço para eventos, como feiras, congressos, bares e restaurantes, academias, lojas esportivas e estacionamento, além de exploração publicitária.

Em nota, a Prefeitura do Recife também explica que outra possibilidade de monetização é a comercialização do Naming Rights do equipamento a um patrocinador privado, a exemplo de como ocorre em arenas esportivas no Brasil e em outros países.

A empresa vencedora – que apresentar o maior valor de outorga fixa – deverá fazer um investimento de aproximadamente R$ 19 milhões ao longo da vigência do contrato para modernização do Complexo, incluindo adequações nos sistemas elétricos, climatização, nos vestiários, quadras poliesportivas externas, piscinas, estacionamento e áreas comuns.

Licitação presencial

O processo licitatório será de forma presencial, com sessão pública prevista para o dia 16 de janeiro de 2025, às 10h, no Recife. O critério de julgamento adotado será o de maior oferta, referente ao maior valor de outorga fixa.

Os interessados podem acessar os documentos da licitação no site https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/concessao-do-complexo-multiuso-geraldao/.

Veja também

Redes Sociais Criadores de conteúdo do TikTok reagem à possível proibição do aplicativo nos EUA