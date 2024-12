A- A+

Boa Viagem Justiça marca primeiro leilão online do Edifício Holiday, no Recife; veja valor do lance mínimo O leilão vai acontecer no dia 30 de janeiro de 2025, a partir das 11h

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) marcou a data para o primeiro leilão online do Edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Com lance mínimo de R$ 35.731.026,76, o leilão acontecerá no dia 30 de janeiro de 2025, a partir das 11h.

Um segundo leilão poderá acontecer no dia 20 de fevereiro, às 11h, caso a primeira tentativa não tenha sucesso. O lance mínimo será de R$ 21.438.616,05.

O agendamento foi determinado em decisão publicada pelo juiz Marcos Garcez, nessa quinta-feira (5).

O leilão virtual ocorrerá no site www.lancecertoleiloes.com.br, na página do leiloeiro público oficial Luciano Rezende Rodrigues.

A decisão do juiz ressaltou que o futuro arrematante não poderá demolir o prédio, previamente definido pelo desembargador Antenor Cardoso.

O futuro arrematante também deverá arcar os custos com eventual reforma e recuperação do prédio, sem possibilidade de descontos no valor de compra do imóvel no leilão.

“Determino alienação por meio da publicação de Edital do condomínio do edifício Holiday, com preço mínimo de alienação no importe de R$35.731.026,76, (i) gravado no Edital de Hasta Pública que sendo ônus do arrematante promover reforma/recuperação, (ii) com impossibilidade de demolição integral da edificação, conforme “diretrizes para intervenção” estabelecidas no Plano Diretor do Recife e ciente que (iii) alterações na construção, ou eventual projeto de modernização, devem obedecer a diretrizes estabelecidas pelo município”, escreveu o juiz.



