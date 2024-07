Recife recebe programação gratuita de arte e conscientização sobre saúde feminina e autocuidado

A- A+

Rio Mar Recife recebe ação que une saúde e arte promovida pela MSD Brasil. A programação contará com profissionais da saúde, reforçando a importância do autoconhecimento do corpo da mulher e atualização de exames preventivos. Além disso, a atividade também contará com uma exposição de arte abordando o tema. Evento é gratuito e acontece de 2 a 15 de agosto.

Chamada de "#SouObraDeArte", a ação foi desenvolvida pela agência Greenew Publicidade, e tem como objetivo mergulhar no universo feminino e compartilhar informações para a prevenção de tumores.

A exposição localizada na praça de eventos 2, Piso L1, traz obras feitas por artistas que passaram pelo processo de tratamento de tumores que atingem o público feminino e expressaram essa jornada em forma de arte, seja na pintura, escultura ou costura.

Exposição que aborda temas como saúde e autocuidado feminino acontece no RioMar

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar criações das artistas, como da recifense Jade Matos, além da Karina Koslowski, Iracy Campos, Aline Fraga, Mariana San Martin, Maísa Lima, entre outras.

Atividades

Além das peças de arte, o espaço também contará com totens informativos que fornecerão informações sobre prevenção, sintomas e tratamentos relacionados às doenças oncológicas que acometem o universo feminino. Profissionais de saúde estarão à disposição durante todos os dias da exposição para responder perguntas e oferecer orientações personalizadas aos visitantes.

Objetos educativos também estarão disponíveis, como uma mama artificial que imita o tecido humano, para que as mulheres possam tocar e aprender a fazer o autoexame corretamente, identificando os nódulos na peça.

Obras expostas

Obra: Almas

Nome: NiloufarRezaei (Irã)

Técnica: Tinta acrílica sobre tela

Formato: 30x40 cm

Descrição: A obra foi pintada inicialmente como uma pintura abstrata. É rica em detalhes, trazendo referência ao corpo e as células, além disso pode trazer múltiplas interpretações, como o retrato de uma mulher e seu reflexo que precisa enfrentar a nova realidade após o diagnóstico do câncer.

Obra: Inner Sky

Nome: Andrea Ramalho Miranda (São Paulo)

Técnica: Obra mista (aquarela, crayon, nanquim e fotografia) sobre tela em lona de algodão esticada em chassi.

Formato: 1m x 80cm.

Descrição: As linhas parecem frágeis, porém podem se tornar marcantes na duplicidade de sentidos e contrastes. Manchas e borrões expressam uma contraditória comunicação, uma fronteira borrada. A pintura representa o universo feminino que é estampado por marcas e potências. Olhar ambíguo que mostra e ao mesmo tempo esconde. Denuncia algo que nunca foi revelado. Há um desejo em comunicar, mas os afetos são desconhecidos. Olhares, marcas e silêncios escondidos no corpo feminino revelam um estranho familiar.

Obra: Sem Título

Nome: Amanda Iannone (São Paulo)

Técnica: Escultura em madeira, cedro rosa e caxeta

Formato: 27cm x 15cm x 15cm

Descrição: Ao olhar para a obra, me pergunto: O que deixamos? O que levamos? O que nos tornamos? A constante para nós meramente humanos em brutos conflitos bruscos, porém sempre a frente do que deixou marcado na gente.

