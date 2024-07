Com novo recorde, desemprego cai para 6,9% em junho

A- A+

A taxa de desemprego caiu para 6,9% no trimestre encerrado em junho. Número foi como o esperado pelos analistas, que já previam essa porcentagem.

O resultado veio após o desemprego cair para 7,1 em maio, número que surpreendeu os analistas, já que atingiu o menor nível para o período desde 2014, dez anos antes.

As informações fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo IBGE.

Há 101,8 milhões de pessoas ocupadas no país.

Pnad x Caged

A Pnad traz informações sobre trabalhadores formais e informais. A pesquisa é divulgada mensalmente, mas traz informações do trimestre. A coleta de dados é feita em regiões metropolitanas do país.

Outra pesquisa é a do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Esta só traz informações sobre trabalho com carteira assinada, com base no que as empresas informam ao ministério.

Divulgado nesta terça-feira, o Caged apontou que o mercado formal de trabalho registrou uma abertura de 1,3 milhão de empregos no primeiro semestre deste ano, o saldo positivo entre admissões e demissões.

