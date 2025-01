A- A+

Economia Região Nordeste fecha 2024 com mais de 1,1 milhão de empresas inadimplentes, revela Serasa Experian Total nacional em dezembro de 2024 foi de 6,9 milhões de negócios no vermelho

Em dezembro de 2024, cerca de 1 milhão de empresas do Nordeste do País fecharam as contas em atraso, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. No ranking, Pernambuco fechou o período com 181.991 CNPJs.

No cenário nacional, dezembro de 2024 registrou 6,9 milhões de companhias endividadas. Em comparação com dezembro de 2023, houve um aumento de 300 mil no número de negócios inadimplentes.

O levantamento revelou ainda que esse total relacionado ao mês passado equivale a 31,6% das companhias existentes no país. Ainda segundo a análise, o segmento de “Serviços” foi o mais afetado, representando 55,3% das empresas negativadas. O índice também foi impulsionado pelo “Comércio”, que correspondeu a 35,4% do total. As “Indústrias” afetadas somaram 8,0%, o setor “Primário” 1,0% e “Outros” 0,3%.

