CORTE DE GASTOS Reunião da JEO com ministros termina sem anúncio à imprensa Na reunião ampliada, mais cedo, participaram também representantes do INSS, Dataprev e Serpro

A reunião entre ministros que compõem a Junta de Execução Orçamentária (JEO) com as pastas da Educação, da Saúde e do Trabalho terminou nesta terça, 5, sem anúncio à imprensa, segundo informou a assessoria da Casa Civil ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). As reuniões dão continuidade às discussões mais amplas iniciadas ontem no Palácio do Planalto sobre a agenda de gastos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Palácio do Planalto para a primeira reunião com ministros, que aconteceu junto dos ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e da Previdência, Carlos Lupi, no início da tarde. Contudo, por volta de 16h30, no horário da reunião da JEO com as pastas da Educação, Saúde e Trabalho, Haddad voltou ao ministério, onde está desde então.

Segundo apurou o Broadcast, o ministro está se dedicando a despachos relativos a desdobramentos dos últimos encontros. O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, permaneceu nas reuniões no Palácio do Planalto. Não há previsão de Haddad conversar hoje com a imprensa.

Na reunião ampliada, mais cedo, participaram também representantes do INSS, Dataprev e Serpro. Demais integrantes da JEO - as ministras do Planejamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck - também estiveram presentes.

