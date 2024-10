A- A+

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul: Governo Federal anuncia reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre A reabertura acontece após mais de 160 dias que o Rio Grande do Sul atravessou um dos piores eventos climáticos registrados nas últimas décadas

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, será reaberto na próxima segunda-feira (21), com cerca de 80% da capacidade operacional. A reabertura acontece após mais de 160 dias que o Rio Grande do Sul atravessou um dos piores eventos climáticos registrados nas últimas décadas.

Os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Comunicação Social, Paulo Pimenta, participaram, na manhã desta sexta (18), da solenidade que marcou, de forma simbólica, a retomada das atividades.

“Esse ato de hoje tem um simbolismo muito grande, que é da unidade, da construção coletiva, mas o mais importante é o simbolismo da efetiva reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Eu vi muitas lutas que a Fraport enfrentou ao longo dessa caminhada e muito trabalho coletivo que foi feito ao longo desses últimos cinco meses ao lado do Governo Federal e do Governo do Estado”, destacou Silvio Costa Filho.

O primeiro voo deve pousar no aeroporto por volta das 8h e tem como origem o terminal de Viracopos, em Campinas, São Paulo. No primeiro dia de operação, entre pousos e decolagens, serão 71 voos, com a previsão de movimentação de 9 mil passageiros.

O número de pessoas transportadas corresponde ao dobro do total operado diariamente na Base Aérea de Canoas, terminal militar aberto de forma emergencial que garantiu a chegada e saída de pessoas durante o período de fechamento do complexo aeroportuário.

Os primeiros voos chegarão dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Até o final do mês, estão previstos ainda voos para Belo Horizonte e Curitiba. Já em novembro, a expectativa é que o terminal passe a operar mais de 122 voos diários, transportando cerca de 16 mil viajantes.

Planejamento operacional

A retomada dos voos será realizada de forma gradual e cumprirá todos os critérios internacionais de segurança.

Durante a primeira fase, as aeronaves utilizarão 1.730 metros de pista, o que torna o terminal apto a receber voos do mercado nacional.

A fase seguinte ocorrerá após a conclusão do reparo de 1.400 metros da pista de pouso e decolagem, prevista para o mês de dezembro. Até lá, o terminal funcionará entre 8h e 22h.

“Nós estamos reabrindo este aeroporto muito antes do que muitas pessoas imaginavam. O recomeço é a demonstração de que, com união, reconstrução, determinação e trabalho, não existe desafio que não possa ser superado. E o trabalho de reconstrução não fica por aqui”, ressaltou o ministro Paulo Pimenta.

Para a retomada dos serviços no Aeroporto Salgado Filho, foi realizado um trabalho coletivo entre o Governo Federal, a Fraport - concessionária responsável pela gestão do aeroporto -, companhias aéreas brasileiras, governo local e órgãos públicos do estado do Rio Grande do Sul.



Anteriormente, para garantir o acesso de trabalhadores e de familiares ao Rio Grande do Sul, o Ministério de Portos e Aeroportos criou uma malha aérea emergencial, com aumento de voos em cidades e regiões do estado.

Outra medida para viabilizar o uso do modal aéreo no estado foi autorizar a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, cidade gaúcha mais próxima da capital. Desde maio, o aeródromo militar recebe milhares de passageiros por dia.

Retomada do turismo

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, com a reabertura do Salgado Filho, a procura por voos e a ocupação de hotéis nas cidades gaúchas devem dobrar. A previsão é que o setor de turismo passe a operar em sua capacidade máxima até o final do primeiro trimestre de 2025.

De acordo com Costa Filho, a reabertura dos voos a partir de segunda será fundamental para retomar e ativar a economia do estado que tem mais de 11 milhões de habitantes.

“Sabemos o que o aeroporto representa para o PIB do Rio Grande do Sul, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer e para o escoamento do transporte de cargas. Com a retomada do aeroporto, nos próximos três meses, vamos ativar ainda mais a recuperação da economia”.

