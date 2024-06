A- A+

OURO Rolex fica mais caro no Reino Unido por causa da disparada do ouro. Veja preço do relógio de luxo Empresa subiu em 4% o valor do Rolex Daytona de R$ 211,688 mil para R$ 220,203 mil

A Rolex SA aumentou os preços de alguns de seus relógios de metal precioso no Reino Unido em 4% após o preço do ouro disparar para níveis recordes.

O custo de varejo do relógio cronógrafo Rolex Daytona em ouro branco subiu 4%, passando de £37.200 (R$ 211.688) para £38.700 (R$ 220.203) a partir de 1º de junho, de acordo com informações no site da relojoaria suíça no Reino Unido, acompanhadas pela Bloomberg News.

O preço de um GMT Master II em ouro amarelo saltou de £ 34.000 (R$ 193.460) para £35.400(R$ 201.426).

Os preços específicos por país dos relógios fabricados pela Rolex, com sede em Genebra, podem ser vistos como um indicador da força econômica de um país. A principal marca de relógios de luxo do mundo produz mais de 1 milhão de unidades por ano, com vendas acima de 10 bilhões de francos suíços (US$ 11,08 bilhões).

O preço do ouro subiu 14% este ano, atingindo um recorde histórico de US$ 2.450 (R$ 12.740) a onça em maio, com o otimismo de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) dos EUA começará a cortar as taxas de juros. A libra esterlina no mês passado subiu para seu nível mais alto contra o euro desde agosto de 2022.

A Rolex normalmente aumenta os preços de seus relógios uma vez por ano, em janeiro. Ela aumentou os preços no Reino Unido em cerca de 4% para alguns modelos naquela época, incluindo alguns relógios de aço, mas deixou os preços nos EUA inalterados.

Flutuações cambiais significativas levaram a Rolex a aumentar os preços duas vezes no Reino Unido em 2022, em janeiro e setembro, quando a libra caiu para seu nível mais baixo contra o dólar em décadas. A Rolex também aumentou os preços em países europeus duas vezes naquele ano.

