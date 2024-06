Rosely Schwartz entrega certificados em curso de gestão condominial no Recife

A- A+

Nesta sexta-feira (7), Rosely Schwartz, autora do livro “Revolucionando Condomínio” e especialista em gestão condominial, chega ao Recife para a entrega de certificados aos alunos do seu curso sobre gestão de condomínio ofertado pela Secovi-Pe. A aula de encerramento começará às 18h, no auditório do Rio Mar.

O curso é uma iniciativa da Secovi-pe, exclusivo para seus associados que se interessam em atuar como síndico profissional. A carga horária é de 44 horas, são mais de 50 alunos na atual turma, se capacitando para atuar na área. As aulas acontecem de forma híbrida: a abertura, a segunda aula e o encerramento do curso foram ministradas com a presença de Schwartz no Recife, as demais aulas foram realizadas online através do zoom.

A especialista, também tem seu próprio site desde 2010, intitulado, O Condomínio, onde disponibiliza seu curso 100% online para quem almeja seguir a carreira de síndico administrador profissional. Segundo ela, essa profissão é tida como uma profissão do futuro e cada vez mais há pessoas interessadas em se profissionalizar na área, devido ao crescimento do mercado imobiliário e a alta demanda por residir em condomínios.

Veja também

INFLAÇÃO Haddad afirma que decreto da meta de inflação contínua será publicado em junho