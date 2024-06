A- A+

aplicativo Saldo do FGTS de trabalhadores é bloqueado; Caixa diz que normalização já foi iniciada Bloqueio das contas foi percebido por parte dos trabalhadores ao acessar aplicativo

O FGTS de parte dos trabalhadores está bloqueado desde quarta-feira. Ao entrar no aplicativo do fundo, ligado à Caixa Econômica Federal, trabalhadores foram supreendidos com a mensagem de que o saldo não estava disponível.

De acordo com a estatal, a previsão é que o desbloqueio do FGTS para saque seja realizado em até 6 dias úteis e o processo de normalização já começou.

Saldo bloqueado FGTS (Foto: Reprodução)

O banco disse que o processamento de valores no FGTS foi impactado pela alteração na data máxima que as empresas podem depositar a contribuição no fundo.

"Em função da alteração da data de vencimento de recolhimento do FGTS, a CAIXA está atualizando rotinas no processamento do fundo para se adequar ao novo modelo. A ação não gera impacto financeiro aos trabalhadores nem tampouco necessidade de comparecimento em agências do banco. A normalização das contas já foi iniciada", disse a instituição em nota.

A Caixa, porém, ainda não respondeu sobre possíveis prejuízos no pagamento de débitos imobiliários dos trabalhadores, como entradas, parciais, ou quitação de financiamentos de imóveis.

