TECNOLOGIA Samsung anuncia venda de Ballie, seu primeiro robô inteligente para casa Previsão é que a Ballie seja lançado no primeiro semestre nos Estados Unidos e na Coreia do Sul

Após anos de estudos e protótipos, a Samsung anunciou na CES 2025 que vai lançar comercialmente a sua Ballie, um robô de inteligência artificial voltado para a casa. O robô, que tem formato redondo e cor amarela, lembra uma bola e é capaz de expressar algumas reações por meio de sons.

Ballie funciona como um assistente pessoal. Equipado com uma câmera e um sistema avançado de IA, o mascote projeta vídeos na parede, acende lâmpadas, controla eletrodomésticos e atua como assistente de voz. Além disso, ajuda seus donos com exercícios, refeições e até em reuniões de trabalho.





A previsão é que o produto seja lançado no primeiro semestre nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. No entanto, há estudos para que o novo mascote da companhia chegue também ao mercado da América Latina, incluindo o Brasil.

