PATROCÍNIO São João de Pernambuco vira cenário para marcas ampliarem seu alcance Caruaru e Arcoverde foram cidades escolhidas para receberem patrocínios de empresas que desejavam se conectar com a cultura local e se fortalecer no mercado

O São João de Pernambuco, uma das maiores e mais tradicionais festas do Brasil, se tornou uma vitrine indispensável para as empresas promoverem suas marcas e patrocinarem eventos.

Com um alcance que ultrapassa as fronteiras do Estado, atraindo milhares de turistas, o evento é visto como uma grande oportunidade para as marcas se conectarem com um público diversificado e engajado.

A expectativa para este ano era, segundo dados da Prefeitura de Caruaru de uma geração de até R$ 650 milhões de renda e mais de 15 mil postos de trabalho na cidade.

Campanhas voltadas para o público

Nessa ocasião, as empresas aproveitam a festividade para lançar campanhas publicitárias, ativar patrocínios e realizar ações promocionais que garantem visibilidade e fortalecem o relacionamento com os consumidores.

É o caso da Deline, marca da BRF e líder no mercado de margarinas nas regiões Norte e Nordeste, que destinou patrocínio para as festividades de São João em Caruaru e Arcoverde, no Agreste e Sertão do Estado, respectivamente.

A Deline apresentou seu mais recente lançamento com foco no São João, a Deline sabor Milho, além de embalagens comemorativas para as festas, em todos os tamanhos.

“As festividades de São João são importantíssimas para o nordestino, remetem ao regionalismo, à cultura e a valorização da gastronomia local. Acreditamos muito na comida como objeto social de democratização do sabor e de momentos”, pontuou Luiz Franco, diretor de Marketing e Inovação da BRF.

Umas das principais ativações do produto no São João de Caruaru e Arcoverde foi a Casa Deline e a Kombi Deline, espaços com ativações, degustações e interação da marca com os visitantes, com o intuito de promover dinâmicas e entrega de brindes para o público.

Neste sábado (29), a marca fará parte do Circuito das Comidas Gigantes, tradição regional há mais de 30 anos, onde será patrocinadora exclusiva do maior cuscuz do mundo. O Cuscuz Gigante será produzido em uma cuscuzeira de 4 metros de altura e estimativa de peso de uma tonelada.

“É uma região muito relevante pra gente e podem contar com a BRF. Vamos continuar crescendo juntos”, completou Franco.

Ações continuam até o fim do São João de Pernambuco

Essas ativações durante o São João de Pernambuco permitem que as empresas associem suas marcas à cultura e às tradições nordestinas e acabam criando uma conexão emocional com o público.

É o caso do lançamento da campanha “Sujou? Tamo junto!”, da Assolan, da empresa Ypê, que segue com ações até dia 29 - último dia de festejos juninos em Caruaru.

“A ação em Caruaru vem ocorrendo com o filme da campanha veiculado nos telões do palco principal do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, onde o nosso Assolino estará arrastando o pé com os forrozeiros ao som do Ballet Cia Marcos Mercury, Douglas Leon, César Menotti e Fabiano e Gustavo Miotto.”, disse Cesar Nicolau, diretor de Marketing da Ypê.

Já o Assaí Atacadista promove uma série de patrocínios culturais também em Caruaru. A marca trouxe uma barraca junina envelopada com a identidade visual da campanha de São João.

O movimento conta com brincadeiras para quem estiver aproveitando a folia, incluindo roletas em que participantes podem ganhar cartões-presentes de R$ 50 para utilizarem em qualquer loja do Assaí.

O atacadista também assinou o tradicional e divertido trenzinho junino que circula pelas áreas do evento no Pátio.



