Indústria Segunda edição do Movimenta Indústria PE lança edital de R$ 2 milhões e promove inovação no setor Evento reúne Governo do Estado, startups e setor industrial em debates sobre os rumos da indústria pernambucana

Nesta quinta-feira (28), a segunda edição do Movimenta Indústria PE está sendo realizada no Parqtel, na Várzea, Recife, reunindo representantes do governo, setor industrial e startups para discutir avanços e desafios da indústria em Pernambuco. O evento, promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE), trouxe uma programação que incluiu painéis de debate, um matchmaking entre startups e indústrias locais, além do lançamento de um edital de fomento com aporte total de R$ 2 milhões.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, destacou o papel do evento no contexto da gestão estadual e os desafios enfrentados pelo poder público para alinhar-se às metas globais de desenvolvimento sustentável (ODS).

"Esse movimento, o movimento indústria aqui na sua segunda edição, é muito significativo para o momento que Pernambuco vive. Estamos encerrando dois anos de gestão com a governadora Raquel Lyra à frente, e, desde o início, construímos nosso programa com base em uma lógica de ODS, algo desafiador para o serviço público. Se o setor produtivo ainda está se adaptando a essa nova realidade, o desafio é ainda maior para o poder público. Isso exige um esforço coletivo e inovador", afirmou Krause.

Durante o encontro, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Vidal, reforçou a importância do Parqtel como espaço de inovação.

"Isso aqui é um parque tecnológico integrado, onde startups podem prototipar produtos, como equipamentos para embarcar softwares. Temos empresas já instaladas, como a Tron e o Data Center da One Telecom, além de laboratórios e incubadoras. O foco é conectar governo, empresas privadas e universidades para promover inovação na indústria", explicou Mauricélia.

A secretaria também apontou a necessidade de apoio financeiro para impulsionar a inovação no setor industrial. "Sabemos que os empresários perguntam: 'E o recurso?'. Hoje, temos parcerias com o Ministério da Indústria e Comércio e estamos trabalhando para atrair mais investimentos e fomentar soluções criativas no setor."

Futuro

Evelyne Labanca, também presente no evento, destacou a relevância do Movimenta Indústria PE como símbolo de um futuro econômico sustentável para Pernambuco. "A nata da sofisticação, da ancoragem de um desenvolvimento econômico de futuro de Pernambuco. Esse evento precisa ocupar um tríplex na cabeça de todo mundo, durante todo o tempo, mesmo depois que ele acaba, e principalmente na cabeça da governadora, da vice-governadora, da secretária, para que todos enxerguem esse movimento como mais um processo de aceleração do desenvolvimento do Estado", afirmou.

Edital

O edital Compet Soluções 2024, lançado durante o evento, visa conectar associações, cooperativas e pequenas empresas a setores estratégicos, como confecções, moda, saúde, turismo e agricultura. César Andrade, diretor de Inovação da Secti/PE, explicou o funcionamento e as vantagens do edital:

"O edital tem como objetivo fomentar a interação de empresas de base tecnológica para desenvolver soluções sob demanda, apresentadas por indústrias, associações ou cooperativas. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece subvenção para o desenvolvimento dessas soluções. Isso permite que as empresas de base tecnológica gerem novos produtos, ampliem seus portfólios e conquistem mais clientes, já que todos os recursos necessários são pagos pelo governo", detalhou Andrade.

Ele ainda informou que as startups interessadas poderão acessar o edital no site da FACEP e também nas redes sociais da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde estarão disponíveis todas as informações necessárias.

