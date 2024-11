A- A+

Inovação Prefeitura do Recife abre votação popular para eleger vencedores do Prêmio Recife de Inovação O público poderá votar até a próxima quinta-feira (5), pelo Conecta Recife ou site do prêmio, para eleger iniciativas de inovação que beneficiam a cidade

Prefeitura do Recife promove o primeiro Prêmio Recife de Inovação, que visa eleger as melhores práticas voltadas à promoção do conhecimento e à criação de processos, bens e serviços inovadores que beneficiam a cidade. Votação vai até a próxima quinta-feira (5), pelo site do prêmio ou Conecta Recife.

A população poderá votar nas quatro categorias do Prêmio: Inovação Empresarial, Startups Inovadoras, Inovação Acadêmica e Inovação Social. Os indicados foram selecionados pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI), instituído pela Lei Municipal nº 18.974/2022, e que tem como objetivo impulsionar o segmento no município, estimulando a articulação entre o poder público, instituições científicas e tecnológicas, empresas privadas e o setor produtivo local. Cada pessoa só poderá votar uma vez.

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de entrega do Prêmio Recife de Inovação, que será realizada em dezembro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

Plataforma Coreto

Durante o evento, também será lançada a Plataforma Coreto (Conexões para Revolução Empreendedora e Tecnológica Online), uma iniciativa que reforça a posição do Recife como referência em tecnologia e governança inovadora. Desenvolvida pela Prefeitura do Recife, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Empresa Municipal de Informática (EMPREL), a plataforma será um hub digital que conecta desafios da gestão pública a soluções empreendedoras, promovendo a integração entre governo, setor produtivo e academia.

A Coreto foi concebida como uma ferramenta prática e pioneira para resolver problemas reais enfrentados pela gestão pública e privada, utilizando tecnologia como inteligência artificial e transformação digital. Mais do que uma ferramenta, ela posiciona o Recife como um modelo a ser replicado em outras cidades brasileiras.

Veja também

MERCADO Dólar à vista alcança máxima intradia histórica, a R$ 6,0005