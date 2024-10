Sem impulso, Wall Street fecha em baixa

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (7), pressionada pela alta dos preços do petróleo e do rendimento dos títulos do Tesouro, enquanto o mercado aguarda a divulgação de indicadores de inflação nos Estados Unidos ao final desta semana .

O índice Dow Jones caiu 0,94%, o Nasdaq, com foco em tecnologia, recuou 1,18%, e o S&P 500, 0,96%.

“Este início de semana foi marcado por uma aversão ao risco, com as ações afetadas de duas forças”, a alta do petróleo e dos rendimentos dos títulos públicos, resumiu Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

O mercado reagiu ao relatório positivo sobre o emprego divulgado na sexta-feira.

O rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em dez anos subiu para 4,02%, enquanto o de dois anos foi para 3,98%.

O relatório de emprego “alivia as preocupações sobre o estado do mercado de trabalho e mostra que a economia americana segue o caminho de um pouso suave”, como é chamado o controle da inflação sem recessão, disse Kourkafas.

“Por outro lado, isso significa que não há pressa para que o Federal Reserve [Fed, banco central americano] reduza as taxas de juros de referência em meio ponto percentual no futuro”, refletiu.

“Isso gera preocupações sobre a inflação”, acrescentou Jack Ablin, da Cresset Capital Management.

Na quinta-feira, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, e na sexta, o Índice de Preços ao Produtor (PPI), além do resumo das atas da última reunião do Fed, que chegará na quarta.

Entre os destaques do dia no mercado de ações, as petrolíferas continuaram subindo, impulsionadas pelas puxadas no Oriente Médio que elevaram o preço do petróleo: ExxonMobil (+0,43%), Chevron (+0,25%), ConocoPhillips (+0 ,16%) e Recursos EOG (+0,84%).

Um dos vencedores da sessão foi o fabricante de geradores Generac (+8,52%), após o furacão Milton atingir a categoria 5, a mais alta.

A previsão indica que as características devem atingir a Flórida até quarta-feira.

As ações do grupo de mídia de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), subiram (+11,45%), depois que o ex-presidente participou de um comício neste fim de semana em Butler (Pensilvânia), onde ele escapou por pouco de uma tentativa de assassinato em 13 de julho.

Elon Musk comparou o evento para demonstrar seu apoio ao republicano.



