Senado aprova regulamentação da Reforma Tributária; veja como votou cada senador

O Senado Federal aprovou por 49 votos a 19 o projeto de regulamentação da reforma tributária.



A proposta agoera seguirá para a Câmara dos Deputados e, caso também aprovada, irá para sanção presidencial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que espera que a proposta seja assinada pelo presidente Lula ainda este ano.

O texto foi relatado no Senado por Eduardo Braga (MDB-AM) e é o mais amplo dos projetos de regulamentação da reformada aprovada em 2023 e trata de temas como cashback e composição da cesta básica.

O texto do Senado fez algumas modificações em relação ao texto votado anteriormente pela Câmara dos Deputados.





As mudanças elevaram a alíquota padrão em 0,13 ponto percentual, chegando a 28,1%. Mas o relator prevê que a taxa deve cair conforme a transição entre sistemas tributários for ocorrendo, com a diminuição da sonegação fiscal.

A Reforma Tributária prevê a extinção de cinco impostos que incidem sobre a renda: PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI. No lugar deles, será cobrado um imposto sobre valor agregado, dividido em duas partes, uma direcionada para o caixa do governo federal e outra para estados e municípios.



Como votaram os senadores:

Nome Partido UF Voto

Marcio Bittar UNIÃO AC N

Sérgio Petecão PSD AC S

Alan Rick UNIÃO AC S

Rodrigo Cunha Podemos AL S

Fernando Farias MDB AL S

Izalci Lucas PL DF N

Leila Barros PDT DF S

Damares Alves Republica DF N

Fabiano Contarato PT ES S

Marcos do Val Podemos ES N

Magno Malta PL ES N

Jorge Kajuru PSB GO S

Vanderlan Cardoso PSD GO S

Wilder Morais PL GO N

Carlos Viana Podemos MG S

Cleitinho Republica MG N

Soraya Thronicke Podemos MS S

Tereza Cristina PP MS S

Zequinha Marinho Podemos PA S

Beto Faro PT PA S

Daniella Ribeiro PSD PB S

Veneziano Vital do Rêgo MDB PB S

Efraim Filho UNIÃO PB S

Flávio Arns PSB PR S

Sergio Moro UNIÃO PR S

Marcos Rogério PL RO N

Jaime Bagattoli PL RO N

Mecias de Jesus Republica RR S

Dr. Hiran PP RR S

Luis Carlos Heinze PP RS S

Paulo Paim PT RS S

Hamilton Mourão Republica RS N

Alessandro Vieira MDB SE S

Rogério Carvalho PT SE S

Laércio Oliveira PP SE S

Eduardo Gomes PL TO N

Irajá PSD TO S

Prof. Dorinha Seabra UNIÃO TO S

Lucas Barreto PSD AP S

Randolfe Rodrigues PT AP S

Davi Alcolumbre UNIÃO AP S

Eduardo Braga MDB AM S

Plínio Valério PSDB AM S

Omar Aziz PSD AM S

Jaques Wagner PT BA S

Otto Alencar PSD BA S

Eduardo Girão NOVO CE N

Augusta Brito PT CE S

Eliziane Gama PSD MA S

Weverton PDT MA S

Ana Paula Lobato PDT MA S

Jayme Campos UNIÃO MT S

Wellington Fagundes PL MT N

Humberto Costa PT PE S

Fernando Dueire MDB PE S

Teresa Leitão PT PE S

Ciro Nogueira PP PI S

Marcelo Castro MDB PI S

Jussara Lima PSD PI S

Flávio Bolsonaro PL RJ N

Romário PL RJ N

Styvenson Valentim Podemos RN N

Zenaide Maia PSD RN S

Rogério Marinho PL RN N

Esperidião Amin PP SC S

Ivete da Silveira MDB SC S

Jorge Seif PL SC N

Astr. Marcos Pontes PL SP N



