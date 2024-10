A- A+

Turismo SeTur instala placas para rota turística em homenagem a Dom Helder Câmara Projeto do Estado foi apresentado após missa, no Recife, que celebrou o início das obras da sede do novo Cedohc, que abrigará o acervo de Dom Helder

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-PE), em parceria com a Empetur e o Instituto Dom Hélder Câmara, deu início à instalação de placas de sinalização para o projeto Caminhos do Dom. O roteiro turístico levará os visitantes a locais emblemáticos relacionados à vida e atuação de Dom Helder Câmara.

O lançamento oficial do projeto ocorreu nesta terça-feira (8), durante uma celebração na Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, Recife.

A missa, conduzida pelo Padre Fábio Potiguar, marcou o início das obras da nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara (Cedohc), que irá abrigar o acervo do arcebispo, reconhecido por sua luta pelos direitos humanos e justiça social. A previsão é que o prédio seja concluído no primeiro semestre de 2025, impulsionando o turismo religioso no Estado.

“O Caminhos do Dom é uma homenagem a esse grande líder que dedicou sua vida aos mais vulneráveis. Estamos felizes em contribuir com esse projeto que permitirá às pessoas conhecer mais sobre a trajetória de Dom Helder”, afirmou o secretário de Turismo, Paulo Nery.

Caminhos do Dom

O projeto Caminhos do Dom é uma iniciativa da Câmara Temática Especial de Turismo Religioso, vinculada ao Conselho de Turismo de Pernambuco, que busca fortalecer o turismo cultural e religioso no Estado. Ao todo, 10 placas serão instaladas até o final de 2024, sinalizando locais como o Instituto Dom Hélder Câmara, a Casa de Frei Francisco e a Praça Padre Henrique (Monumento Tortura Nunca Mais), locais percorridos por Dom Helder Câmara. Através de QR codes instalados nesses paineis, os visitantes terão acesso a informações sobre Dom Hélder e a Rota da Fé em Pernambuco.

