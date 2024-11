Silvio Costa Filho inaugura obras de R$ 450 milhões no Porto de Santos

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inaugurou nesta sexta-feira (8) obras significativas no Porto de Santos, São Paulo, com investimentos totais de cerca de R$ 450 milhões. As entregas incluem o novo terminal de Suzano, T-32, e a fase final do DP World Brasil (DPW), voltados para a movimentação de celulose e papel. Esses investimentos aumentam a capacidade do complexo portuário de 4,6 milhões para 6,6 milhões de toneladas anuais, representando um avanço na logística e exportação de produtos brasileiros.

“Com o T-32 e com a DPW, nós estamos falando de investimentos de quase R$ 450 milhões. Investimentos que foram feitos nesses dois grandes armazéns que vão ampliar a capacidade”, afirmou o ministro. Ele também destacou a relevância dessas obras para impulsionar a geração de emprego e renda, além de fortalecer a posição do Brasil no mercado internacional de exportações. “Isso vai ampliar as nossas exportações, vai aumentar a geração de emprego e renda e vai colocar o Brasil, cada vez mais, nessa agenda internacional, em que estamos trabalhando ao lado do presidente Lula”.

A multinacional Suzano, presente em mais de 100 países, deve expandir sua operação internacional através das novas estruturas, "o que reforça a segurança e previsibilidade para os investidores no setor", conforme apontou o ministro.

Perspectivas

Silvio Costa Filho sublinhou a importância estratégica do Porto de Santos, que responde por mais de 30% da balança comercial do país. O ministro anunciou ainda que, até dezembro, o projeto do Túnel Santos-Guarujá será encaminhado ao Tribunal de Contas da União, com previsão de licitação e ordem de serviço para o primeiro semestre de 2025. A obra, há mais de um século aguardada pela população, visa a integrar as duas cidades e melhorar a logística portuária. Além disso, o governo investirá R$ 6 bilhões em dragagem, aumentando a profundidade do calado de 15 para quase 19 metros, permitindo que o porto receba embarcações de maior porte e eleve sua competitividade.

Melhorias

As reformas e expansões no terminal T-32 incluem a reconstrução do Gate 14, a readequação da estação elevatória de esgoto e a ampliação das áreas internas para incorporar armazéns vizinhos. Especializado em carga não conteinerizada, o T-32 ocupa uma área de 33 mil m² e é responsável pela logística de exportação de celulose, um setor estratégico para o país.

Já o DPW passou por uma expansão de 15 mil m² em seu armazém de celulose, aumentando sua capacidade de armazenamento em quase 40%, com previsão de movimentar até 5 milhões de toneladas anuais. O terminal recebeu novos prédios para recebimento de carga, manuseio de contêineres e reparos de equipamentos, além de uma infraestrutura de apoio para trabalhadores, incluindo vestiários, refeitório e salas de descanso.



