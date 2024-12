A- A+

Recorde Silvio Costa Filho lidera maior leilão portuário da história, com investimento de R$ 3,6 bilhões Áreas arrendadas estão localizadas no Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá

O Brasil realizou nesta terça-feira (18), na Bolsa de Valores (B3) em São Paulo, o maior leilão portuário de sua história. Sob a condução do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), comandado pelo ministro Silvio Costa Filho, o leilão garantiu investimentos de mais de R$ 3,6 bilhões em terminais localizados nos portos de Itaguaí (RJ), Maceió (AL) e Santana (AP). Os arrendamentos visam modernizar a infraestrutura logística nacional, aumentar a competitividade do setor portuário, gerar empregos e fomentar o desenvolvimento econômico.

“O governo federal projeta um futuro marcado por investimentos robustos na infraestrutura, com participação expressiva do setor privado. Nossa meta é realizar 55 leilões no Brasil, consolidando o maior volume de concessões portuárias já registrado, com a previsão de mais de R$ 30 bilhões em investimentos. Essa estratégia busca descentralizar e gerar competitividade no setor portuário brasileiro”, destacou o ministro Silvio Costa Filho.

Confira o resultado do leilão:

Porto de Itaguaí (RJ)

O terminal ITG02, destinado à movimentação de granel sólido, recebeu o maior investimento do certame, totalizando R$ 3,58 bilhões. A Cedro Participações S.A. arrematou a área de 250 mil m² com uma oferta de R$ 1 milhão de outorga. Com capacidade de movimentar cerca de 20 milhões de toneladas por ano, o terminal será responsável por expandir a produção do porto em até um terço, consolidando Itaguaí como um dos principais complexos logísticos do país.

Porto de Santana (AP)

O terminal MCP03, voltado para granéis sólidos vegetais como soja e milho, foi arrematado pelo Consórcio Rocha Granéis Sólidos de Exportação com uma oferta de R$ 58,06 milhões. Durante os 25 anos de contrato, a área receberá R$ 89 milhões em investimentos, incluindo melhorias no Píer 1 e dragagem de aprofundamento.

Porto de Maceió (AL)

O terminal MAC16, especializado em transporte e armazenagem de granéis sólidos, foi adquirido pelo Consórcio Britto-Macelog por R$ 1,451 milhão, após 11 rodadas de lances. O contrato prevê um investimento de R$ 6,1 milhões ao longo de cinco anos, incluindo a construção de dois novos silos.

Impactos

Alex Sandro Ávila, secretário Nacional de Portos, destacou a importância dos arrendamentos para a logística nacional.

“Estamos encerrando o ano com a modelagem finalizada de projetos estratégicos, como o Tecon Santos 10 e o canal do Porto de Santos. Esses investimentos fortalecerão a infraestrutura e a competitividade do Brasil no comércio internacional”

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), 95% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos. O volume de exportações cresceu 5,9% em dezembro, consolidando o segundo maior resultado da série histórica.

Nos próximos dois anos, o governo planeja realizar o maior programa de concessões portuárias do país, com 42 empreendimentos leiloados e investimentos superiores a R$ 14 bilhões. Entre os ativos previstos estão áreas estratégicas nos portos de Paranaguá (PR), Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

“O trabalho realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos está colocando o Brasil no caminho do desenvolvimento sustentável e da competitividade global. Esse leilão histórico é apenas o começo de uma estratégia de longo prazo que irá transformar o setor logístico do país”, avaliou Maurício Laranjeira, secretário-executivo de Atração de Investimentos do MPor.

