Portos Silvio Costa Filho inaugura polo de turismo e lazer em área revitalizada do Porto de Santos Espaço reúne turismo, gastronomia e entretenimento em área de antigo armazém que havia perdido sua função ao longo do tempo

Com um investimento de R$ 20 milhões, a primeira fase do Parque Valongo, no antigo armazém 4 do Porto de Santos, foi inaugurada nesta sexta (5). O evento contou com a participação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e do vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O montante investido nesta etapa das obras, iniciadas em setembro do ano passado, faz parte de um projeto mais amplo que totalizará R$ 43 milhões. A segunda fase do parque está prevista para ser concluída nos próximos meses, ampliando ainda mais as opções de lazer e entretenimento para a população.

Com uma área inicial de 2.400m², o local apresenta uma estrutura moderna, coberta e climatizada. Além de áreas de convivência, o parque contará com uma variedade de opções gastronômicas e um palco para eventos culturais.

O ministro Costa Filho destacou a importância estratégica do investimento para o turismo local: “O Porto de Santos será mais do que nunca um vetor de desenvolvimento econômico e social para São Paulo e para o Brasil, gerando emprego e renda.”

O vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, enfatizou que a revitalização do Parque Valongo será um grande atrativo turístico, atraindo visitantes de diversas partes do País. “Esta é apenas a primeira etapa. Temos planos para revitalizar outros armazéns, integrando toda a Baixada Santista.”

Mais investimentos

Além do Parque Valongo, o ministro Silvio Costa Filho visitou as obras da 1ª Fase do Aeroporto de Guarujá, iniciadas em março deste ano com um investimento de mais de R$ 19 milhões. As melhorias incluem a reforma e adequação da pista de pouso e decolagem, intervenções nas pistas de taxiar e implantação de sistemas de drenagem e segurança.

“Estas melhorias não apenas impulsionarão o desenvolvimento local, mas também integrarão a aviação regional, conectando São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outros estados, o que atrairá turistas interessados em explorar as riquezas culturais e naturais da região, incluindo nossas belas praias e oportunidades de negócios através do Porto de Santos”, explicou o ministro Silvio Costa Filho

