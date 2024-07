Sistema de franquias pode ser oportunidade no mercado de seguros

A- A+

Com expectativa de expansão nos próximos anos, o mercado de seguros se tornou uma oportunidade viável para investidores. O mercado de seguros no País representa, atualmente 6,5%, do Produto Interno Bruto (PIB) e com possibilidade de expansão.

Atualmente, 25% da população que possui seguro de saúde, 15% têm seguro de vida, 11% contratam seguro residencial e 30% dos carros têm seguro.

Ao comemorar seus 45 anos de atuação no mercado, a Usina do Seguro, empresa pernambucana especializada em planos de saúde e seguros, é uma das empresas que vai oferecer um sistema de franquias no Estado.

Sistema de franquias

Durante o evento de celebração do seu aniversário, nesta quinta-feira (11), a empresa também anunciará a inauguração de seu sistema de franquias.

"Estamos extremamente felizes em celebrar 45 anos de dedicação ao mercado de seguros. Este marco é resultado do nosso compromisso com a qualidade e a confiança que nossos clientes depositam em nós. Com o lançamento do nosso sistema de franquias, esperamos expandir nossa presença e levar nossos serviços a ainda mais pessoas", afirmou o CEO da empresa, Ricardo Rodrigues.

Rodrigues destacou as vantagens de aderir ao sistema de franquias.

"Nosso modelo de franquia foi desenvolvido para ser acessível e eficiente. Oferecemos suporte permanente e parceria com as principais seguradoras do mercado, garantindo que nossos franqueados tenham todas as ferramentas necessárias para ter sucesso. Além disso, nosso modelo de investimento inicial é bastante atrativo", afirmou o CEO da empresa, Ricardo Rodrigues.

