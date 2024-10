A- A+

FITNESS Sócios da Smart Fit visitam a Folha de Pernambuco e anunciam expansão dos negócios Edgard e Diogo Corona estão no Recife para participar do Family Day, evento promovido pelo Experience Club Nordeste

O sócio-fundador e CEO do Grupo Smart Fit, Edgard Corona, e o diretor de Expansão, Diogo Corona, visitaram a Folha de Pernambuco na manhã desta sexta-feira (25). Os sócios, pai e filho, respectivamente, estavam acompanhados do CEO do Experience Club Nordeste, André Farias. Eles estão no Recife para participar do Family Day, evento promovido pelo Experience Club.

As visitas foram recebidas pela diretora de Marketing do Grupo EQM, Joanna Costa; o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Góis; a editora-chefe do jornal, Leusa Santos; a gerente Administrativa, Ivone Palácio, e a gerente de Marketing, Tatiane Rodrigues.

Durante a visita, os sócios da Smart Fit, que está presente em 15 países da América Latina, região em que o grupo é líder de mercado de academias de ginástica, anunciaram a abertura de unidades entre o final deste ano e início de 2026. “A ideia é abrir até cinco lojas no Marrocos”, disse Diogo Corona.

Depois da visita, Edgard e Diogo participaram de entrevista na Rádio Folha FM 96,7, onde detalharam os negócios do grupo, como a compra da rede de academias Velocity por R$ 183 milhões, em julho deste ano.



A aquisição amplia o portfólio de modalidades do segmento de studios da companhia, que também é dona das marcas Race Bootcamp, One Pilates, Vidya, Jab House e Tonus Gym.

Assista abaixo à entrevista completa de Edgard e Diogo Corona à Rádio Folha FM 96,7:

