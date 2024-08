Softex Pernambuco celebra 30 anos com mais de 400 empresas associadas

A- A+

O Softex Pernambuco - asso­ciação privada sem fins lucrativos de empre­sas de Tecnologia da Informação (TI) -, chega aos seus 30 anos com mais de 420 empresas associadas. E para celebrar as três décadas de história, a entidade realiza, na noite desta quinta-feira (1º), uma solenidade especial no Armazém Blu’Nelle, no Recife.



Com o grande número de associados, o Softex PE torna-se a maior associação de empresas de Tecnologia da Informação do Nordeste, além de se destacar como uma das principais referências no fortalecimento do setor no ecossistema do Porto Digital do Recife.



De acordo com o presidente do Softex Pernambuco, Yves Nogueira, o momento é de celebrar com os empreendedores e homenagear os principais nomes da história da instituição.



“É um marco super importante para a gente, não só pelo tempo, mas também pelo porte que a gente atingiu”, pontuou Nogueira.



Durante a solenidade de aniversário do Softex Pernambuco, será apresentada uma linha do tempo com os marcos importantes na história da associação, a exemplo da construção do Empresarial ITBC localizado no Recife Antigo.



“No ITBC, a gente tem mais de 50 empresas instaladas. É um dos hardwares do nosso ecossistema. A gente vai celebrar a construção desse empresarial”, comentou Nogueira.



No evento, também será formalizado o fato do Softex ter se tornado a maior associação especializada em empresas de TI.



“Nós somos um ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, cadastrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). É o único ICT do Brasil que tem essa configuração de ser uma associação de empresas de Tecnologia da Informação”, ressaltou.

Atuação

O Softex realiza o trabalho em duas frentes: apoio à geração de oportunidade de negócios para as empresas associadas e ao desenvolvimento da inovação em outros setores da economia.



Com o foco de aproximar o mercado comprador de serviços, o Softex Pernambuco realizou mais de 150 edições do evento Match Day.



“A gente pega empresas, como Baterias Moura e Unilever, e apoiamos elas a mapearem os desafios de inovação e depois disponibilizamos esses desafios para as associadas, onde elas se candidatam a resolver esses problemas”, exemplificou Yves.



Um dos marcos importantes do Softex Pernambuco foi a sua atuação no fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas de TI, participando como investidor e oferecendo suporte técnico, consultoria em gestão e acesso a mercados.



Outra iniciativa foi a criação do Curso de Formação Acelerada em Programação (FAP), em parceria com o MCTI.



O programa de treinamentos de jovens investe numa nova geração de programadores de softwares com turmas no Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Petrolina e Natal, no Rio Grande do Norte. O FAP já formou mais de mil alunos.



“Estamos terminando de formar 1.500 jovens na área de desenvolvimento de software, é um curso 100% gratuito”, concluiu o presidente.

