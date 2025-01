A- A+

Inovação Solar Coca-Cola abre chamada para Startups em novo ciclo do Supernova O programa "Supernova Ciclo 3" acontece em parceria com a Innoscience e disponibilizará inscrições entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro

A Solar Coca-Cola, uma das maiores empresas de bens de consumo do Brasil, anunciou a terceira edição do programa de inovação aberta Supernova. Em parceria com a consultoria Innoscience, a iniciativa busca Startups de todo o país para solucionar desafios estratégicos da companhia. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 7 de fevereiro.

O Supernova Ciclo 3 convida empresas inovadoras a apresentar soluções tecnológicas para quatro desafios principais: automação de indicadores QSE/ESG, interpretação de perdas com Inteligência Artificial, gestão integrada de fornecedores e previsão logística. O objetivo é otimizar processos internos da Solar Coca-Cola e ampliar a eficiência operacional da companhia.

Ricardo Rufino, especialista em inovação corporativa da empresa, destaca a importância da iniciativa. "Estamos em busca de soluções que possam transformar nossa operação e gerar valor para nossos colaboradores e clientes. O programa tem sido uma plataforma de inovação relevante e queremos ampliar o impacto dessa jornada", afirma.

Etapas do programa

As startups selecionadas passarão por um processo estruturado para garantir o sucesso das soluções propostas. A jornada inclui as seguintes fases:

Pitch Day (06 de março): apresentação das propostas.

Imersão (03, 09, 10, 16 e 17 de abril): interação com especialistas da Solar Coca-Cola para aprimoramento das ideias.

Piloto (maio a agosto): testes das soluções em ambiente real.

Demoday (01 de setembro): apresentação dos resultados e possibilidades de parceria com a empresa.

Na última edição, 50% das startups participantes do piloto firmaram parcerias com a Solar Coca-Cola, reforçando o potencial do programa como um trampolim para novos negócios.

Benefícios e expansão

Participar do Supernova 3 representa uma oportunidade de crescimento para startups, permitindo que testem soluções em um ambiente corporativo de grande escala e recebam feedback direto da empresa. A Solar Coca-Cola opera com 13 fábricas e 44 centros de distribuição no Brasil, atendendo a cerca de 400 mil pontos de venda, o que amplia as possibilidades de impacto para os selecionados.

"A jornada oferece uma oportunidade única de as Startups testarem soluções em um ambiente corporativo de grande escala, recebendo feedback direto de uma companhia como a Solar Coca-Cola. Esse tipo de colaboração é essencial para acelerar não só essas empresas, mas o ecossistema de inovação no Brasil", afirma Yann Freitas, Head de Inovação da Innoscience, consultoria que apoia o programa.

As startups interessadas podem se inscrever até 7 de fevereiro pelo site oficial: https://programasupernova.com.br/supernova-3/.

