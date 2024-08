Suape fica em primeiro lugar em índice de gestão

A- A+

O Porto de Suape ficou primeiro lugar no ranking do Índice de Gestão de Autoridades Portuárias (IGAP), principal categoria do Prêmio Portos + Brasil 2024 que é promovido, anualmente, pelo Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal.

A premiação tem o objetivo de reconhecer os avanços conquistados pelos atracadouros organizados e os Terminais de Uso Privado (TUPs) brasileiros em 2023. Suape ficou ainda com o segundo lugar na categoria Avanço IGAP.

A entrega dos troféus aconteceu no Clube Naval de Brasília (DF), na noite da última quarta-feira (7).

AGÊNCIA

Em cinco edições, é a primeira vez que o Porto de Suape atinge a nota 10 no IGAP. O índice, monitorado e divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), é uma ferramenta que avalia a eficiência e a eficácia da gestão realizada pelas autoridades portuárias nos portos marítimos.

“Esse resultado comprova que estamos no caminho certo. O Porto de Suape tem uma equipe dedicada e uma gestão comprometida com o desenvolvimento sustentável, com a eficiência operacional e melhoria da competitividade. Esse reconhecimento nos motiva a fazer mais e buscar novos investimentos para o sexto mais movimentado porto público do Brasil”, comemorou o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot, que recebeu o prêmio das mãos do secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Alex Ávila.

Para o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, Rinaldo Lira, esse feito fortalece a posição de Suape como um player competitivo no cenário nacional. “A nota máxima só reforça o nosso bom desempenho em governança, gestão ambiental, infraestrutura e segurança. Isso é primordial para consolidar e atrair novos negócios para Pernambuco”, destacou.

IGAP

O índice avalia os portos brasileiros a partir de 15 métricas, como desempenho de gestão e governança, transparência na divulgação de informações, capacidade de realização de investimentos e qualidade da gestão ambiental, entre outros aspectos.

PRÊMIO

A performance de Suape também foi agraciada nas edições anteriores. Em 2023, o atracadouro pernambucano ficou em 1º lugar na categoria crescimento da movimentação: graneis líquidos; 2 º lugar no crescimento da movimentação total dos portos públicos; 2º lugar na execução de investimentos planejados; e 3º lugar no ranking do Índice de Gestão de Autoridades Portuárias (IGAP).

