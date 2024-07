A- A+

Desenvolvimento Sudene divulga projetos classificados na segunda etapa da seleção do Inova Mulher 30 empreendimentos de 9 estados compõem a lista parcial

A Sudene divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado parcial dos projetos aprovados na segunda etapa do Inova Mulher. No total, 30 empreendimentos de 9 estados foram classificados. As empresas selecionadas poderão receber até R$ 80 mil.

Os recursos são provenientes de 1,5% do retorno das operações do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), dos valores destinados ao custeio de atividades em pesquisa e desenvolvimento.

O projeto visa à seleção de iniciativas que dialoguem com agendas estratégicas para o desenvolvimento regional através do fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Os proponentes terão até o dia 2 de agosto para interpor recurso, a lista está disponível no site. As propostas selecionadas contemplam os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destacou que o processo do programa tem sido um aprendizado e reforça a importância do protagonismo das mulheres na região.

“Fortalecer o empreendedorismo feminino é uma agenda importantíssima, e a nossa região possui muitas iniciativas lideradas por mulheres, nos ensinando sobre a importância da igualdade de gênero como fator de promoção do desenvolvimento do Nordeste”, comentou o superintendente Danilo Cabral.

Fase da seleção

Na etapa II do certame, os projetos foram analisados quanto aos seus critérios de habilitação. A comissão julgadora verificou a apresentação de itens como o projeto completo, documentos de consentimento das comunidades beneficiadas, certidões negativas de débitos e a regularidade fiscal e trabalhista, entre outras.

“O aproveitamento dos projetos para a etapa II foi de 100%. Após o período de recurso, que se inicia com a publicação do resultado, a Sudene pretende divulgar o resultado definitivo e, assim, iniciar as tratativas para a celebração do termo de outorga junto aos proponentes”, explicou a coordenadora-geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação da Sudene, Rafaella Arcila.

Projetos

Entre as propostas, alguns exemplos são soluções voltadas ao empoderamento feminino no ambiente digital, agroecologia a partir de insumos de produtos típicos do Nordeste e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para moda e checagem de informações.

Foram aprovados projetos associados a diversas temáticas vinculadas ao desenvolvimento regional, com bioeconomia, saúde, agroecologia, comunicação, moda e tecnologia da informação sendo alguns dos temas mais recorrentes.

