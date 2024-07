A- A+

Inovação Sudene lança edital Inova Suas em parceria com o Congemas Iniciativa conta o investimento de R$ 1 milhão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

Sudene lança edital Inova Suas com investimento de R$ 1 milhão em recursos provenientes do Fundo de desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Iniciativa é uma parceria com o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e busca incentivar pesquisa, desenvolvimento e inovação do Sistema Único da Assistência Social (Suas) no Âmbito municipal das áreas de atuação da autarquia.

Lançado durante o XXIV Encontro Nacional do Congemas, nesta sexta-feira (12), a publicação tem três grandes linhas para as empresas apresentarem propostas de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Sistema Único da Assistência Social no âmbito municipal da área de atuação da Sudene: Gestão do Suas, Provisão da Proteção Social e Participação e Controle Social.

Inscrições

As inscrições serão abertas no próximo dia 19 e seguirão até o dia 2 de setembro. O valor máximo é de R$ 500 mil.

Podem apresentar propostas empresas atuantes na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, obtendo maior pontuação aquelas com experiência na realização de projetos de inovação social, tecnologia social, de preferência, com atuação no Suas, baseada na Política Nacional de Assistência Social.

O superintendente da Sudene afirmou que o edital materializa a trilha de inovação e diálogo entre as políticas públicas de assistência social e de desenvolvimento regional.

“Só há desenvolvimento se incluirmos as pessoas e, para isso, precisamos também pensar em proteção social, diante do quadro de desigualdade que ainda vivenciamos”, afirmou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

A presidente do Congemas, Penélope Andrade, destacou a importância da iniciativa da Sudene de “lançar o olhar” para a proteção social, abrindo um precedente para realizar transformações positivas na região e fazendo com que cada vez mais pessoas se beneficiem do desenvolvimento econômico.

Inova Suas

O Inova Suas é o primeiro fruto da parceria da Sudene com o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, formalizada com a assinatura de um acordo de cooperação técnica no último 5 de julho. Também é objetivo da parceria a criação da Rede de Proteção Social e Direitos Humanos.

“A Rede é a estratégia escolhida pela Sudene para implementação do Programa de Proteção Social e Direitos Humanos, um dos cinco programas do eixo de Desenvolvimento social do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE)”, destacou o coordenador-geral de Cooperação e Articulação de Políticas da Sudene, Danilo Campelo.

O Suas é formado por mais de 21 mil equipamentos em todo o país, entre eles mais de oito mil Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e oito mil Centros de Convivência. São quase 400 mil trabalhadores no Brasil.

Veja também

Setor Elétrico Silveira: Setor elétrico, se não repensado caminha para insustentabilidade regulatória