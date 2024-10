Taxa de desemprego cai para 6,4% em setembro, segunda menor taxa da série histórica

A- A+

A taxa de desemprego caiu para 6,4% no trimestre móvel encerrado em setembro. Trata-se da segunda menor taxa já registrada pela pesquisa, iniciada em 2012. O resultado foi puxado pelo desempenho da indústria e comércio, que abriram mais de 700 mil postos de trabalho no trimestre.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira



A taxa de desemprego do trimestre encerrado em junho, que serve de comparação, foi de 6,9%



Pnad x Caged

A Pnad traz informações sobre trabalhadores formais e informais. A pesquisa é divulgada mensalmente, mas traz informações trimestrais. A coleta de dados é feita em regiões metropolitanas do país.



Já a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho só traz informações sobre trabalho com carteira assinada, com base no que as empresas informam ao ministério. Os dados são mensais.





Os números mais recentes foram divulgados na quarta-feira e mostraram que o Brasil abriu 248 mil postos de trabalho em setembro, acima das estimativas.

