Taxas longas de juros caem mais de 20 pb com chance de pacote fiscal avançar na Câmara

Os juros futuros recuam com o dólar na manhã desta terça-feira, 10, em especial os longos, que refletem melhor a percepção com o fiscal e recuavam 20 pontos-base mais cedo. O mercado digere a informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou a líderes de que pode destravar a tramitação do pacote, mas que aguarda a confirmação de que o Executivo resolverá, de fato, a insatisfação do Parlamento em relação à execução das emendas.

O movimento ocorre mesmo após o IPCA de novembro ter vindo acima da mediana e descolados da alta dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante várias moedas emergentes.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía para 11,953%, de 11,986% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2026 recuava para 14,455%, de 14,556%, e o para 2027 ia para 14,830%, de 14,992%. Já o vencimento para janeiro de 2029 caía para 14,480%, de 14,703% no ajuste de segunda-feira (9)

