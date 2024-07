TCU: Há indícios de falhas sistêmicas no Siafi e necessidade urgente de aprimoramento

A- A+

O Tribunal de Contas da União (TCU) informou nesta quarta-feira, 31, que a invasão, no mês de abril, no sistema de administração financeira do governo federal (Siafi) indica falhas sistêmicas na segurança.

A Corte de Contas também demanda a "necessidade urgente" de aprimoramento na segurança cibernética estatal.

As avaliações preliminares são da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), com relatório apresentado em plenário nesta quarta-feira, após pedido do Congresso Nacional.



Um processo no TCU está em andamento e foi iniciado para identificar a forma como ocorreu o incidente de segurança no sistema Siafi e eventuais fragilidades, além de apurar responsabilidades.

Ainda não há uma análise conclusiva no TCU.

O que foi apresentado hoje foram alguns esclarecimentos que serão endereçados ao Legislativo.



O pedido encaminhado pelo Congresso ao Tribunal de Contas da União demandou informações sobre o desvio de "R$ 14a milhões" do Ministério da Gestão e Serviços Públicos (MGI) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após invasão do sistema Siafi e roubo de credenciais.



O sistema Siafi possui mais de 80 mil usuários espalhados por mais de mil unidades gestoras.

A investigação no TCU está em fase inicial, na relatoria do ministro Vital do Rêgo, em colaboração com a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Banco Central.

Será respondido, pela previsão, como ocorreu a violação das senhas de acesso, as fragilidades do Siafi, os valores efetivamente desviados.



"O Poder Público tem enfrentado um aumento na frequência e na intensidade dos ataques cibernéticos, capazes de ocasionar enormes prejuízos ao erário e à eficiência da atividade estatal", cita o relatório.



O relatório menciona que na semana passada houve novo incidente grave, supostamente oriundo de ataque hacker, que ocasionou interrupção no funcionamento do Sistema Eletrônico de Informação (SEI).



Sobre o Siafi, o Tesouro Nacional informou que foram implementadas alterações no sistema e que uma nova "arquitetura de segurança" foi proposta, com novos controles e mecanismos de habilitação e de acesso.

Veja também

Chile Chile: BC contraria expectativa e pausa relaxamento monetário ao manter juros básicos em 5,75%