TCU não vê irregularidade em contrato entre Instituto Nordeste Cidadania e Banco do Nordeste

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu em sessão nesta quarta-feira, 29, que não foram constatadas irregularidades na análise das prestações de contas apresentadas pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), em contrato celebrado com o Banco do Nordeste (BNB).

A parceria envolveu o programa de expansão de microcrédito produtivo.

Uma solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados pediu avaliação de "possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização do contrato celebrado".



O BNB e o Inec haviam celebrado em 2020 termos de parceria para operacionalização do Programa de Microcrédito Crediamigo e do Programa de Microcrédito Agroamigo.



O TCU também informou que o Inec não é mais responsável pela operacionalização do Programa de Microcrédito Crediamigo.

