A- A+

PRONUNCIAMENTO Tebet: ''Chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos estrutural do Brasil'' A intenção é dar andamento à agenda liderada pela Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira que "chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos estrutural do Brasil, num momento em que o governo discute uma agenda de corte de despesas.

— Não é possível mais resolver o problema fiscal no Brasil apenas pela ótica da receita — afirmou, após se reunir com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. — Já foi o momento de combater fraudes e erros, agora é hora de fazer revisão estrutural

Como mostrou O Globo nesta segunda, o Ministério da Fazenda planeja anunciar medidas estruturais de contenção de gastos após o segundo turno das eleições municipais, marcado para o próximo dia 27.

A intenção é dar andamento à agenda liderada pela Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério do Planejamento, como ajustes nas regras de abono salarial, seguro-desemprego e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

No entendimento da Fazenda, as medidas são necessárias para assegurar a retomada do grau de investimento até o fim do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2026.

Esse discurso vai ser encampado pela pasta de Haddad como forma de convencer o presidente Lula e o Congresso Nacional da necessidade da agenda, além de tentar blindar as medidas.

O recado também é importante para o mercado, já que um eventual grau de investimentos do país pode melhorar o fluxo de aportes internacionais no país.

Os estudos miram aumentar a eficiência das políticas e do gasto público, mas são consideradas impopulares por mexer nas regras de benefícios sociais e assistenciais.

Veja também

PROPOSTA Senado aprova regras para controle de risco de produtos químicos