COPOM "Temos cada vez mais convicção de que o PIB potencial está um pouco maior", diz Campos Neto Ele mencionou ainda questionamentos feitos no mercado sobre quanto do crescimento da atividade é estrutural

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse haver maior convicção sobre a melhora do potencial de crescimento da economia brasileira. "Temos cada vez mais convicção de que o PIB potencial está um pouco maior", afirmou o banqueiro central durante evento da gestora Crescera Capital.

Apesar disso, ele reiterou a visão do BC de que a economia cresce acima de seu potencial, o chamado hiato positivo.

Ao avaliar que não só o crescimento do Brasil está bem mais forte como a mão de obra está mais apertada, Campos Neto destacou que o BC trabalha para se antecipar aos efeitos nos preços, o que, junto com as expectativas de inflação desancoradas, levou a autarquia a elevar os juros de forma gradual, e sem entregar um guidance ao mercado em razão das incertezas.

"Decidimos esperar e ficar mais dependentes dos dados", explicou Campos Neto.

Ele mencionou ainda questionamentos feitos no mercado sobre quanto do crescimento da atividade é estrutural e quanto se deve a estímulos fiscais.



